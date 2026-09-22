Samsun'da kardeşine ateş açan şüpheli, polise silah doğrultup ikna edilerek yakalandı

Samsun'da silahlı kavga ve kovalamaca

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre O.D. ağabeyi D.A.D.'ye tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı, şüpheli bölgeden kaçtı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Canik ilçesinde, kayınpederinin evinin önünde tespit etti. Burada yaşanan kovalamaca sırasında polis ekiplerinin kıstırdığı O.D., polislere silah doğrulttu, havaya ateş açtı ve daha sonra silahı kendi kafasına dayadı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık dört saat süren müzakere sonrasında, ekiplerin çabası ile O.D. ikna edildi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Polisteki işlemleri tamamlanan O.D., bu sabah ifadeleri alınmak üzere Samsun adliyesi'ne sevk edildi. Olayda yaralanma olmadığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ağabeyine silahlı saldırı düzenleyen şahıs adliyeye sevk edildi