Samsun'da kesinleşmiş yağma cezasıyla aranan kişi yakalandı

yakalanma detayları:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında E.Ç. (32) isimli kişiyi tespit ederek yakaladı.

Şahıs hakkında yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

operasyonun yürütülmesi:

Ekipler, adres ve kimlik tespiti çalışmaları sonrası yapılan operasyonla şahsı yakaladı ve emniyetteki işlemlerini başlattı.

adli süreç ve tutuklama:

İşlemleri tamamlanan E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKKINDA 15 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN E.Ç. (32) YAKALANDI.