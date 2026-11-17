özet ve ana veriler

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı Ekim 2026 verileri, kentte konut piyasasında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Samsun'da bu ay 2 bin 502 konut satıldı ve bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 azaldı. Satış sayısına göre Samsun, Türkiye genelinde 15'inci sırada yer aldı.

aylık ve yıllık görünüm:

Türkiye genelinde Ekim 2026'da toplam konut satışları 131 bin 72 olarak gerçekleşti; bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 azalma gösterdi. Samsun verileri, ülke eğilimiyle paralel bir düşüş sergileyerek yerel talebin daraldığını gösteriyor.

ipotekli ve diğer satışların dağılımı:

Samsun'da ipotekli konut satışları Ekim ayında 437 olarak kaydedildi. İpotekli satışlar Türkiye genelinde 23 bin 286 düzeyine gerileyerek yıllık bazda yüzde 5,7 azalma gösterdi; ipotekli satışların toplam içindeki payı %17,8 olarak hesaplandı. Samsun, ipotekli satış sayısında ülke sıralamasında 13'üncü oldu.

İpotekli olmayan diğer konut satışlarında Samsun'da yıllık bazda yüzde 25,9 düşüşle 2 bin 65 satış gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları 107 bin 786 ile yüzde 26,3 azaldı; Samsun, bu kategoride toplam satışlardan %1,9 pay alarak 15'inci sırada yer aldı.

ilk el, ikinci el ve iş yeri satışları:

Samsun'da Ekim ayında satılan 2 bin 502 konutun 1 bin 198'i ilk el, 1 bin 304'ü ikinci el olarak kaydedildi. Türkiye geneli verileri ise satılan 131 bin 72 konutun 50 bin 105'inin ilk el, 80 bin 967'sinin ikinci el olduğunu gösteriyor; buna göre ülke çapında satışların %38,2'si ilk el, %61,8'i ikinci el konutlardan oluştu.

Gayrimenkul dışındaki ticari hareketlilikte de Samsun'da Ekim'de 409 iş yeri satıldı; bunun 155'i ilk el, 254'ü ikinci el iş yeri olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 4,5 artışla 5 bin 519 olurken, ikinci el iş yeri satışları 10 bin 970 seviyesinde gerçekleşti.

Veriler genel olarak hem konut hem de ticari gayrimenkulde talep daralması olduğunu ve ipotekli kredi kullanımının ülke genelinde daha ılımlı bir azalma gösterdiğini ortaya koyuyor. Samsun özelinde düşüş, hem ilk hem ikinci el pazarda hissedilirken şehir, ülke ölçeğinde sıralamada orta sıra konumunu koruyor.

SAMSUN'DA 2026 YILI EKİM AYINDA 2 BİN 502 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KONUT SATIŞLARI, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 22,4 AZALDI.