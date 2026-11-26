Sektördeki büyüme ve kayıt artışı:

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2026'da il genelinde kuyumcu mağaza ve toptancı sayısında yaklaşık %15 artış gözlendiğini açıkladı. Özman, internet üzerinden satış yapanların da yetki belgesi alma zorunluluğu nedeniyle oda kayıtlarına dahil olmasıyla üye sayısındaki yükselişi vurguladı.

Artışın özellikle perakende mağazalarda ve mobil toptancılarda yoğunlaştığını belirten Özman, Atakum başta olmak üzere yeni mağazaların açılmaya başladığını söyledi. Ayrıca kuyumcu mağazalarının sermaye ve değerli madene dayalı yapısı nedeniyle kolay kolay kapanmadığına dikkat çekti.

Yeni mağazalar, uzmanlık eksikliği ve riskler:

Özman, sektörün üretici sayısının artmadığını, aksine İstanbul'da düştüğünü, buna karşın pazarlamaya gelen mobil toptancı sayısında ciddi artış olduğunu belirtti. Sektöre ağırlıklı olarak daha önce satış personeli olarak çalışanların girdiğini ifade etti.

Özman'ın sözleriyle: "Kuyumculuk öyle kafasına estiği zaman yapılabilecek bir meslek değil. Altını tanımak lazım. Kandırılma, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi risklere karşı madeni iyi bilmek gerekiyor." Bu nedenle yeni açılan mağazaların niceliğinin deneyim ve uzmanlık açısından sorun yaratabileceğini söyledi.

Altın fiyatları ve sektörün görünümü:

Özman, altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sonuna yaklaşıldığını düşündüğünü belirterek, "Altının artık belli bir dip noktaya geldiği kanaatindeyim. Sanki fiyatlar buralarda tutunacak ve daha aşağı düşmeyecek gibi gözüküyor" değerlendirmesini yaptı ve FED'in faiz kararlarının izlenmesi gerektiğini ekledi.

Sonuç olarak, Samsun'da kuyumcu sayısındaki büyüme perakende canlılığını gösterirken sektörün sürdürülebilirliği ve uzmanlık gereksinimi konusunda uyarılar sürüyor.

SAMSUN KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI SALİH ÖZMAN, 2026 YILINDA İL GENELİNDE KUYUMCU SAYISININ YÜZDE 15’E YAKIN ARTTIĞINI VE ÖZELLİKLE ATAKUM İLÇESİNDE YENİ KUYUMCULARIN AÇILIŞ İÇİN HAZIRLIK YAPTIĞINI SÖYLEDİ.