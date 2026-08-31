Samsun'da kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı adliyede tutuklandı

Olayın gelişimi:

Olay, 29 Ağustos 2026 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddialara göre şüpheli, müştekiyi oyalayarak tezgâh üzerinden yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayın fark edilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma ve yakalama:

Yapılan araştırma sonucu şüphelinin İstanbul'da ikamet eden ve kayıtlarda 6 suç kaydı bulunan Aydın B. (52) olduğu tespit edildi. Şüpheli, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin TL nakit parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. El konulan paranın müştekiye teslim edileceği bildirildi. Polis sorguları sırasında, Aydın B.'nin Temmuz ayında Çankırı ve Tokat illerinde gerçekleştirilen kuyumcu hırsızlıkları nedeniyle firari olarak arandığı da ortaya çıktı.

Adliyeye sevk ve tutuklama:

Polisteki işlemleri tamamlanan Aydın B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, işlemlerin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor ve emniyet ekipleri benzer olaylara ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Kuyumcudan 100 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs tutuklandı