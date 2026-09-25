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Samsun'da lise caddesi'nde trafik kazası: sürücü yaralandı

İlkadım ilçesindeki Lise Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı; sürücü Özkan Ç. olay yerinde ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da lise caddesi'nde trafik kazası: sürücü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Y. idaresindeki 55 ATK 643 plakalı otomobil, Özkan Ç. yönetimindeki 55 ASY 297 plakalı araca arkadan çarptı.

Olay yeri ve müdahale:

Çarpışma sonucunda yaralanan sürücü Özkan Ç.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve güvenlik:

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza yerinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı ve emniyet ekipleri olayla ilgili delil toplama ile görgü tanıklarının beyanlarını aldı.

SAMSUN&#039;UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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