Samsun'da lise caddesi'nde trafik kazası: sürücü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Y. idaresindeki 55 ATK 643 plakalı otomobil, Özkan Ç. yönetimindeki 55 ASY 297 plakalı araca arkadan çarptı.

Olay yeri ve müdahale:

Çarpışma sonucunda yaralanan sürücü Özkan Ç.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve güvenlik:

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza yerinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı ve emniyet ekipleri olayla ilgili delil toplama ile görgü tanıklarının beyanlarını aldı.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.