Samsun'da medikal üretime yönelik cad/cam eğitimi tamamlandı

eğitim programı ve hedefleri:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle yürütülen Öğrencilere Yönelik CAD ve CAM Eğitimi Teknik Destek Projesi, Samsun'da düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı. Proje, üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) alanlarındaki uygulamalı yetkinliklerini geliştirmeyi ve medikal sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sağlamayı amaçladı.

eğitim içeriği ve uygulamalı faaliyetler:

Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) tarafından yürütülen ve OMÜ-TTO iş birliğiyle gerçekleştirilen program, 15 günlük, 60 saatlik bir eğitim olarak yapılandırıldı. Eğitimler Öğr. Gör. Mücahit Coşkun ve Öğr. Gör. Emrah Dağtekin tarafından verildi. Katılımcılara SolidWorks, 2D çizim ve 3D modelleme, montaj uygulamaları, teknik resim ve ölçülendirme, CAD/CAM entegrasyonu, CNC üretim prensipleri ve gerçek parça üretimi konusunda hem teorik hem uygulamalı dersler sunuldu.

sertifikasyon ve beklenen etkiler:

Programın tamamlanmasının ardından düzenlenen törende katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Eğitim, öğrencilerin tasarım ve üretim süreçlerine ilişkin pratik deneyim kazanmasını sağlarken, medikal sanayide istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor. Proje paydaşları, bu tür teknik eğitimlerin bölgedeki nitelikli iş gücü açığını kapatmaya ve medikal sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri yerel düzeyde güçlendirmeye katkı sunacağını belirtti.

PROGRAMIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN DÜZENLENEN TÖRENDE, EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ.