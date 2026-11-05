Dolar 50,1524 +0,06%
Euro 56,1239 -0,09%
Bist 11.250,05 -0,73%
Altın Gram 6.556,65 -1,15%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 98,24 -0,05%
--°

Samsun'da motosiklet gaspı sonrası başından vurulan adamın davasında cezalar açıklandı

Samsun'da 4 Temmuz 2023'te motosikleti gasp edilip başından vurularak öldürülen Burak Kasap davasında, 4 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da motosiklet gaspı sonrası başından vurulan adamın davasında cezalar açıklandı

Olayın gelişimi:

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 4 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen olayda, motosikletiyle seyir halinde olan 30 yaşındaki, 1 çocuk babası Burak Kasap'a önce araçla çarpıldığı belirtildi. Şüpheliler, çarpmanın ardından Kasap'ın motosikletini gasp etti ve daha sonra mağduru takip etti. Takip sırasında, şüphelilerden biri tarafından açılan ateş sonucu Kasap başından vurularak ağır yaralandı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kasap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay, çevrede büyük tepkiye yol açtı ve adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında aralarında bir kadının da bulunduğu dört kişi yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açıldı ve dosya Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Duruşma ve verilen cezalar:

Mahkeme heyetinin görülen karar duruşmasında, sanıklardan Tuncay A. hakkında cinayet suçundan müebbet hapis cezası verildi. Diğer iki sanık Ebubekir K. ve Tuana G.Y. ise cinayet suçundan ayrı ayrı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Kerem Ç. ise mahkemece cinayet suçundan beraat etti; ancak silahlı saldırı öncesinde aracıyla motosiklete çarparak Kasap'ın yaralanmasına neden olma suçundan 1 yıl 6 ay, motosikleti alıp götürme suretiyle gasp suçundan ise 10 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 11 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Mahkeme heyeti, dört sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Verilen kararlar, davanın iddianamesinde yer alan eylemler ve mahkeme sürecinde ortaya konan deliller doğrultusunda açıklandı.

KEREM Ç. ÖLDÜRMEDEN BERAAT ETTİ ANCAK ÖLEN GENCE ARAÇLA ÇARPIP YARALANMASINA NEDEN OLUP...

KEREM Ç. ÖLDÜRMEDEN BERAAT ETTİ ANCAK ÖLEN GENCE ARAÇLA ÇARPIP YARALANMASINA NEDEN OLUP MOTOSİKLETİNİ GASP ETTİ İÇİN TOPLAM 11 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başakşehir'de kontrolden çıkan tır yola devrildi, bölge trafiği etkilendi
images

Muğla'da kaçakçılık operasyonları: yüzlerce ürün ve onlarca silah ele geçirildi
images

Samsun'dan dokuz ile yayılan vurgun: 13 şüpheli gözaltına alındı
images

Jandarma 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi: 81 organizatör yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi: 81 organizatör yakalandı

ANTGİAD ankara temaslarında demokrasi, gençlik ve ortak aklı öne çıkardı

evinin önündeki otomobile gece saldırısı: zanlı aracının perte çıktığını bildirdi

Kapalıçarşı'da amerikalı turistler seçim sonuçlarını ve beklentilerini değerlendirdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi