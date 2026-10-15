Samsun'da Mustafa Demir şehir kütüphanesi açılışa hazırlanıyor

Samsun Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesinde, eski Türk-İş Eğitim Merkezi alanında inşa edilen Samsun Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi çalışmalarında sona geliniyor. Projede son rötuşlar ve tefrişat işleri yürütülürken, yapı hizmete girdiğinde kentin kapsamlı bir kültür ve araştırma merkezi olarak öne çıkması hedefleniyor.

Mimari yapı ve kapasite:

Proje, 5 bin 200 metrekarelik arsa üzerinde yer alıyor ve toplam 27 bin 570 metrekare inşaat alanına sahip. Yapı; üç bodrum katı, zemin katı, beş normal katı ve teknik katıyla toplam 10 kat olarak planlandı. Kütüphanenin örgütlenmesinde çocuk kütüphanesi, bireysel ve grup çalışma alanları ile özel araştırma merkezleri yer alacak.

Donatım ve kapasite açısından kurum, 250 bin kitap barındırma hedefiyle tasarlandı; ayrıca 2 bin 500 kişilik oturma kapasitesi ve 165 araçlık otoparkı bulunacak. Toplantı ve seminer salonları, sergi ile hobi alanları, medya gösteri alanları, kafe ve restoran seçenekleri de projede öngörülen hizmetler arasında yer alıyor.

Erişilebilirlik ve teknoloji:

Kütüphane, akıllı bina uygulamalarıyla donatılıyor; proje kapsamında çevre dostu enerji çözümleri ve su arıtma altyapısı ön plana çıkarıldı. Görme engelli bireylere yönelik özel okuma salonu ile mekanın erişilebilir bir kültür alanı olması amaçlanıyor. Bu donanım, hem bireysel araştırmaları kolaylaştırmayı hem de etkinliklerin teknolojik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Tefrişat çalışmaları devam ederken, mekanın iç düzenlemeleri kullanıcı akışına uygun şekilde planlanıyor; sergi, etkinlik ve açık alan kullanımları için bahçe etkinlik alanları da proje programında yer alıyor. Bu düzenlemelerin, kütüphaneyi sadece kitap erişim noktası değil aynı zamanda sosyal ve kültürel bir buluşma merkezi haline getirmesi bekleniyor.

Proje, mimari başarısıyla da dikkat çekti; Samsun Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi 2023 International Property Awards kapsamında "Avrupa’nın En İyi Kamu Binası Mimarisi" ödülüne layık görüldü. Kütüphaneye, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Mustafa Demir’in adı verildi.

Belediye yetkilileri, yapının tamamlanmasıyla birlikte kentin araştırma kapasitesinin ve kültürel yaşamının güçleneceğini, kütüphanenin yerel halka ve akademik kullanıma açık, çok amaçlı bir merkez olacağını vurguladı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATAKUM İLÇESİNDE İNŞA EDİLEN SAMSUN MUSTAFA DEMİR ŞEHİR KÜTÜPHANESİ’NDE SONA YAKLAŞILDI. PROJEDE SON RÖTUŞLAR YAPILIRKEN, KÜTÜPHANENİN TEFRİŞAT ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR.