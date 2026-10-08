Samsun'da narkotik operasyonlarında 117 bin 646 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da narkotik operasyonlarında 117.646 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen dört ayrı operasyonda toplam 117.646 adet sentetik ecza ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

operasyonların ayrıntıları:

Canik ilçesinde yapılan aramada, M.D. (19) isimli şahsın ikametinde 109.114 adet sentetik ecza bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Atakum ilçesinde, M.Ç. (24), E.Ç. (30) ve E.E. (24) isimli şahısların kullanımındaki ikamette yapılan aramada 4.068 adet sentetik ecza ile birlikte 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi; üç şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İlkadım ilçesinde ise K.Ç. (38) isimli şahsın ikametinde 2.514 adet sentetik ecza ele geçirildi ve şahıs gözaltına alındı. Ayrıca A.D. (23) ve M.G. (28) isimli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1.950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

yapılan işlemler ve soruşturmanın seyri:

Ele geçirilen maddeler ve olayla bağlantılı silahın incelenmesine yönelik işlemler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler devam ederken, soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamalar yetkili birimler tarafından yapılacak.

ELE GEÇİRİLENLER