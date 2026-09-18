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Samsun'da narkotik operasyonunda bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan G.K., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da narkotik operasyonunda bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da narkotik operasyonunda bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yakalanan G.K., emniyetteki işlemlerin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Operasyon ve gözaltı:

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye teslim edildiği belirtildi. Gözaltı sürecinde elde edilen bulgular savcılığa aktarıldı.

Adliyede tutuklama kararı:

Mahkemeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı duruşmada uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve benzer suçlarla mücadele çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

SAMSUN’DA NARKOTİK EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN G.K., ÇIKARILDIĞI...

SAMSUN’DA NARKOTİK EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN G.K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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