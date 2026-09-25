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Samsun'da organ nakli aracındaki kazada yaşamını yitiren UMKE hemşiresine hüzünlü veda

Samsun'da organ nakli aracı kaza yaptı; 26 yaşındaki UMKE hemşiresi Mehmet Can Gür hayatını kaybetti, mesai arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da organ nakli aracındaki kazada yaşamını yitiren UMKE hemşiresine hüzünlü veda

kaza ve müdahale süreci:

Samsun-Ordu kara yolunun 75. kilometresi Sakarlı mevkisinde meydana gelen kazada, Giresun’dan Samsun’a organ nakli için yola çıkan 55 SS 287 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yoldan çıktı. Araçta bulunan UMKE personeli 26 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür ile sürücü Mehmet Akif Çıplak (40) yaralandı.

Yaralılar ilk olarak Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edilip ameliyata alındı; daha sonra tedavi amacıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. Tüm müdahalelere rağmen Gür, hastanede hayatını kaybetti.

törenin detayları ve duygusal anlar:

Gür için Samsun 112 Başhekimliği binası önünde düzenlenen törende, mesai arkadaşları tabutun üzerine Türk bayrağı ile görev sırasında üzerinde olan UMKE montunu serdi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Akif Çıplak, tekerlekli sandalye ile törende yer aldı ve genç hemşirenin tabutu başında gözyaşlarına hakim olamayarak hıçkırıklarla ağladı. Törene katılan sağlık çalışanları ve Gür’ün ailesi de duygusal anlar yaşadı.

Törene katılanlar arasında Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Kemal Serhan Sandıkçı, Destek Hizmetleri Başkanı Arslan Kayhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, 112’den sorumlu Saglık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Koray Kürekçi, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cem Soykut, Gazi Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sinan Gülten, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Kılıç, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ile 112 ve UMKE personeli ile Gür ailesi yer aldı.

son yolculuk:

Tören sırasında yapılan duaların ardından Mehmet Can Gür’ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Malatyaya gönderildi. Olay, bölgedeki sağlık camiasında derin üzüntü yaratırken, kazanın soruşturulmasına ilişkin süreç yetkili birimlerce yürütülüyor.

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE NAKİL İÇİN ORGAN TAŞIYAN ARACIN KAZA YAPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN...

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE NAKİL İÇİN ORGAN TAŞIYAN ARACIN KAZA YAPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN UMKE GÖREVLİSİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ MEHMET CAN GÜR İÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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