Samsun'da otobüsten inen cumhurbaşkanının Emre Vural'la anlık sohbeti hafızalara kazındı

Samsun buluşması kısa ama anlamlı bir an bıraktı

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakum ilçesindeki Nişantaşı Kavşağı'nda daha önce tanıdığı engelli genç Emre Vural ve annesiyle karşılaştı. Otobüste ilerleyen konvoyda Erdoğan, şoföre otobüsü durdurmasını söyledi ve otobüsten inerek gençle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Otobüsün durduğu an ve Emre Vural'ın duyguları:

O anı anlatan Emre Vural, karşılaşmanın kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi. Sabah programındaki kalabalık nedeniyle Cumhurbaşkanıyla görüşme fırsatı bulamadığını, evine yakın Yalı Kafe yönünde yürürken konvoyu gördüklerini anlattı. Emre Vural, "O an otobüsün duracağı, Cumhurbaşkanımızın aşağı ineceği aklımın ucundan bile geçmezdi" diyerek yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu ifade etti.

Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halini hatırını sormasının ve kendisine bir isteği olup olmadığını sormasının kendisini derinden etkilediğini vurguladı. Bu jestin, onun için sadece kişisel bir mutluluk değil, aynı zamanda bir onur kaynağı olduğunu belirtti.

Gençlik buluşmasında paylaşılan sözler:

Olayın ardından düzenlenen Gençlik Buluşması'nda duygularını gençlerle paylaşan Emre Vural, orada Cumhurbaşkanıyla geçen diyaloğu da aktardı. Vural, soru-cevap bölümünde soru sormayı tercih etmeyip yaşadığı anı ve hislerini anlattığını, Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözlerin kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Erdoğan'ın, "O otobüsü durdurup yanına inmeseydim Allah’a bunun hesabını veremezdim" ifadesi, gençlerin üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

Emre Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında sarf ettiği nazik sözlerin ve gençlere yönelik vurguların her zaman hafızasında kalacağını, bu sözlerin kendisine enerji ve gurur verdiğini dile getirdi.

Hayat ve bağlantı:

İki kardeş olan ve ablasının da kendisi gibi kas hastası olduğu belirtilen 35 yaşındaki Emre Vural, Cumhurbaşkanının Karadeniz ziyaretlerine katılmaya çalıştığını söyledi. Vural, Cumhurbaşkanıyla yaklaşık 12-13 yıldır çeşitli Samsun ve Karadeniz programlarında bir araya geldiklerini, kısa selamlaşmaların dahi kendisine güç verdiğini belirtti.

Bu karşılaşma, hem Emre Vural hem de çevredeki gençler için beklenmedik ve içten bir an olarak kayda geçti; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolda rastladığı bir vatandaşa gösterdiği ilgi, gençlik buluşmasında sıcak duygular yarattı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN, SAMSUN'DA DAHA ÖNCE TANIŞTIĞI ENGELLİ VATANDAŞI YOL ÜZERİNDE GÖRÜP, OTOBÜSTEN İNEREK YANINA GİTTİĞİ EMRE VURAL O ANLARI ANLATTI. VURAL, "BENİ BU ŞEKİLDE ONURLANDIRMASI, GURURLANDIRMASI HER ZAMAN HAFIZAMDA KALACAK" DEDİ.