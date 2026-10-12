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Samsun’da pastırma sıcakları 31 dereceyi gördü, gece yağmur ve belirgin soğuma bekleniyor

Samsun'da pastırma sıcakları 31°C'ye ulaştı; yüzde 73'ü geçen nem hissi artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gece yağmur ve yaklaşık 8°C'lik düşüş uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun’da pastırma sıcakları 31 dereceyi gördü, gece yağmur ve belirgin soğuma bekleniyor

Samsun'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti:

Samsun'da etkili olan pastırma sıcakları bugün termometrelerin 31 dereceyi göstermesine neden oldu. Kentteki yüksek nem oranı günlük hissedilen sıcaklığı artırdı; nem oranı raporlara göre yüzde 73'ü aştı. Öğle saatlerinde vatandaşlar, güneş altında uzun süre kalmamaya özen göstererek gölgelik ve ağaç altlarına yöneldi.

nem ve vatandaşların tepkisi:

Hissedilen sıcaklığın artmasıyla birlikte dışarıda bulunanlar güneşte kalmaktan kaçındı, açık alanlarda gölgelik alanlar tercih edildi. Sıcaklık ve nemin birleşimi özellikle öğle saatlerinde rahatsızlığa yol açtı; yetkililer ise aşırı sıcakta su tüketimini ve korunmayı öneren genel önlemlere dikkat çekti.

meteorolojinin uyarısı ve gelecek tahmini:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise gece yarısından itibaren kentte hava sıcaklığının yaklaşık 8 derece düşeceğini ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi. Kurum, gündüz sıcaklıklarının hafta sonuna kadar gerileyerek yaklaşık 20 derece civarına inmesinin beklendiğini aktarıyor. Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması istendi.

Özetle, Samsun'da kısa vadede pastırma sıcaklarının etkisi sürse de meteorolojik veriler gece itibarıyla belirgin bir soğuma ve yağış getireceğini gösteriyor; gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkına dikkat edilmesi önem taşıyor.

SAMSUN’DA ETKİLİ OLAN PASTIRMA SICAKLARI NEDENİYLE TERMOMETRELER 30 DERECENİN ÜSTÜNDE SICAKLIK...

SAMSUN’DA ETKİLİ OLAN PASTIRMA SICAKLARI NEDENİYLE TERMOMETRELER 30 DERECENİN ÜSTÜNDE SICAKLIK GÖSTERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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