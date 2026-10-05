Samsun'da pencereden atılan mumluk olayın yönünü değiştirdi

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı:

Samsun İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak'ta dün meydana gelen olayda, bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı; saldırgan ise çevredekilerin müdahalesiyle yaralandı ve gözaltına alındı.

Saldırının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, E.K. (36), eski kız arkadaşının kız kardeşinin erkek arkadaşı M.G.K. (32)'ye, kız arkadaşından ayrılmasına sebep olduğu iddiasıyla sokak ortasında tabancayla saldırdı. Olayda M.G.K. iki bacağından vurularak yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Komşunun müdahalesi ve adli süreç:

Saldırı sırasında aynı sokaktaki bir apartmanda oturan bir kişi, saldırganın başına eline geçirdiği mumluğu pencereden atarak müdahale etti; mumluğun isabet etmesi sonucu E.K. de yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalelerin ardından şüpheli, kullandığı tabancayla birlikte İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Önce hastaneye kaldırılan E.K.'nin kafasına 10 dikiş atıldığı, tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyetteki işlemleri bitirilen şüphelinin bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Mumluğu atan apartman sakininin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAFASINDAN MUMLUKLA YARALANAN E.K.. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.