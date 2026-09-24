Samsun'da robotik cerrahinin obezite tedavisindeki yeni adımı

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Yıldırım öncülüğünde robotik cerrahi teknolojisi kullanılarak Robot-Assisted One Anastomosis Gastric Bypass (OAGB) ameliyatı gerçekleştirildi. Halk arasında "Mini Gastrik Bypass" olarak bilinen operasyon, gelişmiş robotik kollar ve üç boyutlu görüntüleme desteğiyle tamamlandı. Ameliyat sonrası hasta, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildi.

ameliyat ve teknik ayrıntılar:

Doç. Dr. Yıldırım, yöntemi Türkçeleştirerek "Robot Destekli Tek Anastomozlu Gastrik Bypass" olarak tanımladı ve robotik sistemlerin sağladığı avantajları şöyle özetledi: "Robotik cerrahi sayesinde ameliyat esnasında çok daha yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görüntüler elde ediyor, dar alanlarda el bileğinden çok daha esnek hareket kabiliyetine sahip robotik kollarla çalışıyoruz. Bu durum, hem dikiş hassasiyetini en üst seviyeye çıkarıyor hem de operasyonun güvenliğini artırıyor."

Operasyon, robotik kolların sunduğu hassasiyet ve cerrah kontrolünün birleşimiyle planlandı ve uygulandı. Kullanılan sistem, cerrahi hareketlerin daha kontrollü bir biçimde aktarılmasına olanak veriyor; bu da özellikle sınırlı çalışma alanlarında işlemlerin daha güvenli yapılmasını sağlıyor.

uygulama kriterleri ve hasta seçimi:

Doç. Dr. Yıldırım, obezite cerrahisinde yöntemin her hasta için uygun olmadığını vurguladı. "Obezite cerrahisi kararı; hastanın vücut kitle indeksi, obeziteye eşlik eden hastalıkları, daha önce uygulanan tedaviler ve genel sağlık durumu değerlendirilerek alınmaktadır. Uygulanacak cerrahi yöntemin belirlenmesinde de hastanın özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınmaktadır." ifadesiyle, robotik cerrahinin uygunluk kriterlerine dikkat çekti.

Ayrıca ekip, güncel cerrahi yaklaşımları ve teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, uygun hastalarda robotik cerrahinin cerrahi seçenekleri çeşitlendirdiğini söyledi. Hastane ve cerrahi ekip, teknolojinin sunduğu olanakları değerlendirerek ileri dönemde benzer vakalarda robotik uygulamaları sürdürmeyi planlıyor.

DOÇ. DR. KADİR YILDIRIM