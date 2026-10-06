Samsun'da sabah tramvay yoğunluğu yolcuları beklemeye zorladı

Samsun'da sabah yoğunluğu ulaşımı etkiledi

Samsun'da öğrencilerin okula ve çalışanların mesaiye gittiği sabah saatlerinde tramvaylarda artan yolcu yoğunluğu, dolu gelen araçlara binemeyenlerin istasyonlarda beklemesine neden oluyor. Vatandaşlar özellikle 07.30-09.00 arasındaki yoğunluk döneminde bir sonraki seferi beklemek zorunda kaldıklarını bildiriyor.

Yoğunluğun nedenleri ve sonuçları:

Günlük sabah yoğunluğu, istasyonlardaki beklemeyi artırırken birkaç dakikalık sefer gecikmeleri bu sıkışıklığı tetikliyor. Bazı yolcuların okula veya iş yerine geç kaldığı; dolu tramvayların tekrar gelene dek istasyonlarda toplanan grupların hattın akışını zorladığı aktarılıyor. Bu tablo, özellikle okul giriş ve iş başlangıç saatlerinin örtüştüğü kısa zaman diliminde tekrarlanıyor.

Yeni tramvayların durumu ve beklenti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kent için alınan toplam 12 tramvaydan imalatı tamamlanan 3 tanesi Samsun'a getirildi. Bu tramvaylardan 2 tanesi hizmete alınmış, 1 tanesinin ise test sürüşleri devam ediyor. Vatandaşlar, mevcut yoğunluğun hafiflemesi için yeni tramvayların bir an önce tam kapasite devreye girmesini bekliyor.

Yerel yetkililer ve işletmeciler tarafından yapılacak sefer sıklığı ayarlamaları ile test sürecinin hızlandırılması, sabah penceresindeki tıkanıklığın azaltılmasında belirleyici olacak. Mevcut veriler, kısa süreli gecikmelerin zincirleme etkiyle beklemeyi büyüttüğünü gösteriyor; bu nedenle hem sefer düzenlemeleri hem de yeni araçların devreye alınması öncelikli talep olarak öne çıkıyor.

SAMSUN’DA ÖĞRENCİLERİN OKULA, ÇALIŞANLARIN İSE MESAİYE GİTTİĞİ 07.30-08.30 SAATLERİ ARASINDA TRAMVAYLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR. İSTASYONLARA GELEN VATANDAŞLAR, DOLU GELEN TRAMVAYLARA BİNEMEYİNCE BİR SONRAKİ SEFERİ BEKLEMEK ZORUNDA KALIYOR.