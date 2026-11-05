Samsun'da sağanak altyapı tartışmasını alevlendirdi

Samsun'da sağanak günlük yaşamı etkiledi

Samsun'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, kent genelinde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün sarı kodlu uyarısının ardından özellikle sahil ve sanayi kesimlerinde su birikintileri oluştu.

etkilenen bölgeler ve manzaralar:

Özellikle Tekkeköy'deki Örnek Sanayi Sitesi başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. İlkadım ve Canik ilçelerinde de yollar su altında kaldı; dağ yamaçlarından akan yağmur suları ise şelaleleri aratmayacak görüntüler oluşturdu.

Yağışın etkisiyle suya doyan toprak ve kayalık alanlardan gelen sular ana yola ulaşırken, Samsun-Ordu kara yolundan geçen araçların su birikintilerinden geçerken sıçrattığı sular metrelerce yükseldi.

vatandaş ve esnaf tepkisi:

Vatandaşlar yağmuru 'rahmet' diye nitelendirirken, oluşan su birikintilerinin ve göle dönen cadde ve sokakların sorun oluşturduğunu ifade etti. Altyapının ve yol düzenlemesinin geliştirilmesi gerektiği sıkça dile getirildi.

İş yerlerini su basan esnaf ise her yağışta benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek rögar, mazgal ve altyapı hatlarının yenilenmesini talep etti. Kuzeyde etkili olan sağanağın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SAMSUN'DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.