Samsun’da sağanak sürüyor: metrekareye 57,8 kilogram yağış

Sağanağın kapsamı ve gözlemler:

Samsun'da günlerdir süren yağışlar yoğunlaşarak devam etti. Gece boyunca ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili oldu; kent genelinde metrekareye ortalama 57,8 kilogram yağış düştü.

İlçelere göre yağış miktarları:

Salıpazarı ilçesinde metrekareye 57,8 kilogram yağış düşerken, diğer ilçelerde ölçülen değerler şu şekilde kaydedildi: Çarşamba 43 kilogram, Tekkeköy 42 kilogram, Atakum 36 kilogram, Yakakent 31,3 kilogram, Bafra 31,2 kilogram ve 19 Mayıs 29 kilogram. Samsun, Türkiye genelinde son 24 saatte en fazla yağış alan iller arasında 7'nci sırada yer aldı.

Meteoroloji bildirimi ve sıcaklık:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklıkları 19-21 derece arasında seyrediyor. Kurum, sağanak yağışların yeni haftanın başına kadar devam edeceğini ve zaman zaman yerel olarak kuvvetli olabileceğini bildirdi.

SONBAHAR YAĞMURLARININ ETKİLİ OLDUĞU SAMSUN’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE KUVVETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR. SON 24 SAATTE METREKAREYE ORTALAMA 57,8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ.