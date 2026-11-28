Toplantılar yatırım ve altyapıyı odağına aldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen bir dizi yönetim kurulu toplantısında, ilçedeki organize sanayi bölgeleri (OSB) ile lojistik merkezin gelişimine yönelik planlar ve ihtiyaçlar detaylı şekilde görüşüldü. Toplantılarda özellikle ROKETSAN tarafından planlanan yatırım, bölgedeki altyapı eksikleri ve nitelikli iş gücü ihtiyacı öne çıkan gündem maddeleri oldu.

Samsun Teknoloji OSB'de planlanan yatırım:

Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, bölgede bulunan 38 sanayi parselinde %42 doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi. Toplantıda, ROKETSAN tarafından 340 dönümlük alanda yapılması planlanan yatırım için yer tahsisi konusu ele alındı. Ayrıca OSB'de devam eden yol ve altyapı çalışmaları, trafo binası ve enerji iletim hatları, taşkın koruma tedbirleri ile karayolları tarafından yürütülen bağlantı yolları hususları değerlendirildi.

Bölgedeki sanayi için nitelikli iş gücü sağlamaya yönelik olarak, 24'er derslikli iki mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve eklentilerine ilişkin planlama çalışmaları toplantı gündeminde yer aldı.

Lojistik merkez ve Merkez OSB kararları:

Samsun Lojistik Merkezi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda lojistik raporları, depo yatırımları ve firmalardan gelen talepler masaya yatırıldı. Toplantıda, 5 bin metrekarelik 4 adet yatay buğday ve hububat deposu inşaatında devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi ve depo kiralama talepleri değerlendirildi.

Merkez Organize Sanayi Bölgesi toplantısında ise 102 sanayi parselinin tamamında doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi. Bu oturumda müteşebbis heyet oluşturulması, Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş çalışmaları, Model Fabrika ticari işletmesinin anonim şirkete dönüştürülmesi ve firmalardan gelen talepler ele alındı. Ayrıca 2027 yılı elektrik tedarik teklifleri hakkında bilgi verildi.

Yakakent OSB'de altyapı çalışmaları gündemde:

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ise altyapı çalışmaları, elektrik hattı projesi, idari bina yapımı ve DSİ tarafından yürütülen menfez projeleri değerlendirildi. Bölgede yapılan ön tahsis başvuruları ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantılara Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Altyapı, eğitim ve depo taleplerinin takibiyle bölgenin yatırım cazibesinin artırılmasına yönelik adımların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

SAMSUN’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE LOJİSTİK MERKEZİN GELİŞİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DÜZENLENEN YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA ELE ALINDI. VALİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTILARDA, ROKETSAN’IN SAMSUN TEKNOLOJİ OSB’DE PLANLADIĞI 340 DÖNÜMLÜK YATIRIM BAŞTA OLMAK ÜZERE ALTYAPI ÇALIŞMALARI, YENİ EĞİTİM KAMPÜSLERİ, LOJİSTİK YATIRIMLARI VE SANAYİ BÖLGELERİNİN İHTİYAÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ.