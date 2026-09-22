samsun’da şehir içi ulaşım kadın sürücülerle güçleniyor, sayı 19 oldu

kadın sürücüler göreve başladı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden SAMULAŞ A.Ş. bünyesinde toplu ulaşımda görev yapan kadın otobüs şoförlerinin sayısı 19’a yükseldi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yürütülen "Kadın Otobüs Şoförü İstihdam Projesi" kapsamında göreve başlayan 10 yeni kadın sürücü, kent içi seferlerinde hizmet vermeye başladı.

Yeni sürücüler, istihdam öncesi zorunlu mesleki yeterlilik süreçlerini tamamladı. Adaylar, D sınıfı sürücü belgesi ve SRC 2 belgesine sahip olmanın yanı sıra psikoteknik değerlendirmelerini de başarıyla geçti. Yazılı ve uygulamalı sınavların ardından göreve hak kazanan sürücülere, SAMULAŞ teknik personeli tarafından uygulamalı araç eğitimi verildi.

eğitim içeriği ve görev hazırlığı:

Uygulamalı eğitimlerde araç kullanımı, güzergâh bilgisi ve yolcu ilişkileri gibi alanlara odaklanıldı. Eğitim programı, sürücülere hem güvenli sürüş teknikleri hem de yolcu memnuniyetini artıracak iletişim becerileri kazandırmayı amaçladı. Sınav ve eğitim süreçleri tamamlandıktan sonra kadın sürücüler kent içi toplu taşıma seferlerine başladı.

projenin amaçları ve beklentiler:

Proje, kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi ve aynı zamanda Samsun’daki toplu ulaşım hizmetlerinde görev yapan sürücü kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kent içi ulaşımın günlük yaşamı doğrudan etkilediğini vurgulayarak, hizmet kalitesini artırma ve vatandaşların konforlu, güvenli ulaşımını sağlama hedeflerini yineledi. Başkan Doğan, bu adımın sefer planlamasından insan kaynaklarına kadar ulaşımın birçok alanında iyileştirmeye katkı sunacağını belirtti.

Göreve başlayan kadın sürücüler, toplu ulaşım hizmetine katacakları perspektif ve çalışkanlıklarıyla kent içi ulaşım ağının güçlenmesine katkı vermeyi sürdürecek. Proje, benzer modellerin yaygınlaşması halinde yerel hizmetlerde kadın istihdamını artırmaya yönelik örnek teşkil edebilecek nitelikte görülüyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN KADIN OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN SAYISI 19’A YÜKSELDİ. SAMULAŞ A.Ş. İLE ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN “KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ İSTİHDAM PROJESİ” KAPSAMINDA 10 KADIN SÜRÜCÜ DAHA GÖREV BAŞI YAPTI.