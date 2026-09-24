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Samsun'da sesler birleşti: sanatçılar yeni sezonu koroyla karşıladı

Samsun'da kurulan SAYSAD, 44 sanatçıyı bir araya getirdi; 30 kişilik Türk sanat müziği korosu 20 Ekim'de ilk konserini verecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun'da sesler birleşti: sanatçılar yeni sezonu koroyla karşıladı

Samsun'da yeni sezon kokteyliyle sanatçılar buluştu

Samsun'da yaşayan sanatçıları tek çatı altında toplayan Samsunlu Yaşayan Sanatçılar Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (SAYSAD), yeni sezonu düzenlediği kokteyl ile kutladı. Dernek bünyesinde toplam 44 sanatçının yer aldığı bildirildi; derneğin 30 kişilik Türk sanat müziği korosu ilk konserini 20 Ekim'de verecek.

koro ve eğitim çalışmaları:

Dernek binasında gerçekleştirilen kokteylde sanatçılar pasta keserek sezonun açılışını yaptı. SAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Bedriye Yazgan, derneğin sanatçılara hem üretim hem de sosyalleşme imkânı sunduğunu belirtti. Yazgan, koro çalışmalarının yanı sıra resim, şan ve enstrüman kurslarının da sürdürüldüğünü ve repertuarın Türk sanat müziği ile Türk halk müziği eserlerinden oluştuğunu aktardı. İlk konserin ardından çocuk korosu çalışmalarının başlayacağına vurgu yapıldı.

yönetim ve sahne planları:

Türk Sanat Müziği Koro Şefi Caner Meydan ise derneğin farklı ortamlarda üretim yapan sanatçıları bir arada tutma amacıyla kurulduğunu söyledi. Meydan, Nizamettin Dizdar hocanın halk müziği korosu, Bahar Çalık Yener hocanın çocuk korosu ve kendi yönetimindeki sanat müziği korosuyla çalışmaların eş zamanlı sürdüğünü belirtti. Meydan, çalışmaların amatör ve profesyonel tüm sanatseverlere açık olduğunu vurguladı ve koronun ilk konserinin ATA Sahne'de gerçekleşeceğini hatırlattı.

Dernek yetkilileri, yeni sezonda farklı sanat dallarındaki atölye ve çalışmaların devam edeceğini belirtirken, tüm sanatçı ve sanatseverleri derneği ziyaret etmeye davet etti.

SAMSUN’DA YAŞAYAN SANATÇILARIN BİR ÇATI ALTINDA TOPLANDIĞI TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU, VERECEĞİ İLK...

SAMSUN’DA YAŞAYAN SANATÇILARIN BİR ÇATI ALTINDA TOPLANDIĞI TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU, VERECEĞİ İLK KONSER ÖNCESİ KOKTEYL DÜZENLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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