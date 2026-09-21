Samsun'da simide zam talebi uzlaşma komisyonunda reddedildi

uzlaşma komisyonu kararı ve başvuru süreci:

Samsun'da 85 gram olarak satılan simidin fiyatının 15 TL'den 17,50 TL'ye çıkarılması talebi, yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından Uzlaşma Komisyonu tarafından oybirliğiyle reddedildi. Talep, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından hazırlanıp Valilik ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne sunulmuş, ancak iki kurumun da olumsuz görüş bildirmesi üzerine dosya komisyonda sonuçlandırıldı.

SESOB'un itirazı ve bürokratik süreç eleştirisi:

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafın zam talebinin haklı gerekçelere dayandığını vurguladı. Güler, geçmişte fiyat tarifesi belirleme yetkisinin daha kısa ve merkezi bir yapıda olduğunu; ancak şimdi sürecin daha fazla kurum ve aşamayı kapsayarak uzadığını söyledi. Başkan, başvuruların önce ilgili bakanlığa gönderildiğini, bakanlığın olumsuz kararı hâlinde konunun Uzlaşma Komisyonuna intikal ettiğini anlattı ve komisyondaki üye sayısının artırılmasının değerlendirme süresini uzattığını belirtti.

Güler ayrıca, eskiden vali, ticaret odası ve SESOB'dan oluşan daha küçük bir yapının kararı hızlıca alabildiğini, mevcut modelde ise nihai kararın daha çok kurumsal görüşe bağlı hale geldiğini ifade etti.

yerel idarelerin tutumu ve sonuç:

Yerel idarelerin değerlendirmesi doğrultusunda, Valilik ve Ticaret İl Müdürlüğü simit fiyatlarının yükseltilmesini şu aşamada uygun bulmadı. Bu görüş, Uzlaşma Komisyonu toplantısında dikkate alınarak zam talebinin reddedilmesiyle sonuçlandı. Kararın ardından SESOB ve esnafın izleyeceği adımlar konusunda resmi bir takvim paylaşılmadı; ancak oda yetkilileri sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Karar, simit üreticileri ve satış noktaları için mevcut fiyat politikasının korunması anlamına gelirken, esnaf tarafı uzun vadede maliyet artışlarının nasıl karşılanacağı konusunda endişelerini koruyor.

SAMSUN SİMİDİ