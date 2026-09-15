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Samsun'da sokakta bıçaklanan kadın ameliyatla yoğun bakıma alındı

Samsun İlkadım'da tanımadığı kadına sokakta bıçakla saldıran Burak Ü. suç aletiyle yakalandı; yaralı Nesrin H. ameliyatla dalağı alınarak yoğun bakımda.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da sokakta bıçaklanan kadın ameliyatla yoğun bakıma alındı

Olayın detayları:

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Ü. (32), sokakta karşılaştığı Nesrin H. (43) adlı kadına bıçakla saldırdı.

Kadının vücudunun sağ göğüs üzeri ile sol göğüs altından yaralandığı bildirildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Ameliyat sırasında kadının dalağının alındığı, şu an yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganın ifadesi ve gözaltı:

Olayın ardından polis ekipleri saldırıda kullanılan bıçakla birlikte şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti ve PTT binası önünden geçerken tanımadığı bir kadın gördüğünü, üzerindeki bıçağı çıkarıp kadına saldırdığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TANIMADIĞI KADINA BIÇAKLA SALDIRAN BURAK Ü.(32), KADINI AĞIR YARALADI....

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TANIMADIĞI KADINA BIÇAKLA SALDIRAN BURAK Ü.(32), KADINI AĞIR YARALADI. SALDIRGAN POLİS EKİPLERİNCE SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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