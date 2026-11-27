Genel kurul kararı ve kapsamı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu, Başkan Halit Doğan başkanlığında yapılan oturumda içme ve atık su tarifesini güncelledi. Toplam 12 maddenin görüşüldüğü toplantıda, mevcut tarifedeki kademelendirme ve metreküp ücretleri yeniden belirlenerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre mesken abonelerinde birinci kademe tüketim aralığı daha daraltılarak 1–10 metreküp olarak belirlendi; 11–17 metreküp ikinci kademe, 18 metreküp ve üzeri ise üçüncü kademe kapsamına alındı. İş yeri abonelerinde yeni kademeler 1–13, 14–17 ve 18 metreküp üzeri şeklinde düzenlendi.

Başkan Doğan'ın değerlendirmeleri:

Başkan Halit Doğan, kademeli tarifede uygulanan indirimler nedeniyle SASKİ'nin suyu maliyetin altında vatandaşa ulaştırdığını belirterek maliyetlerle uyum sağlama zorunluluğunu vurguladı. Doğan, göreve gelinmesinden bu yana asgari ücretin yüzde 114, TÜFE'nin yüzde 102 ve mesken elektriğinin yüzde 117 arttığını; mesken su fiyat artışının ise yüzde 67de kaldığını söyledi.

Açıklamada, suyun şu anki metreküp maliyetinin 48,67 TL olduğuna işaret edilerek, alınan kararla belediyenin yine maliyetlerin altında bir konumda (%84) kalacağı ifade edildi. Doğan ayrıca SBB'nin 30 büyükşehir arasında su ve kanalizasyon idarelerinin yatırım yapma kapasitesi ve yatırım oranı bakımından ön sıralarda olduğunu belirtti ve bu yükün vatandaşlara yansıtılmaması için hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Doğan, '30 büyükşehir arasında 19. sıradayız' tespitini de paylaştı.

Yeni tarife ve yürürlük tarihi:

Genel kurul kararıyla mesken aboneleri için metreküp fiyatları şu şekilde yeniden düzenlendi: birinci grup 34,83 TL (önce 31,66 TL), ikinci grup 35,78 TL, üçüncü grup 79,15 TL. İş yeri aboneleri için metreküp fiyatları ise birinci grup 76,56 TL, ikinci grup 103,02 TL, üçüncü grup 169,31 TL olarak belirlendi.

Ayrıca SASKİ'nin 2027 yılı tahmini mali gelir-gider bütçesi 11 milyar 837 milyon TL olarak kabul edildi. Yeni ücret tarifesinin uygulaması 1 Aralık tarihinden itibaren başlayacak.

Sosyal destek ve ödeme kolaylıkları:

Doğan, dar gelirliler ve sosyal yardım alan vatandaşların su faturalarının SBB ve SASKİ tarafından karşılanacağını açıkladı. Asgari ücretle çalışanlar, evinde çok çocuklu ve kalabalık olanlar, emekliler, kiracılar ve su faturalarını ödemekte zorlanan diğer vatandaşlar SBB'ye başvurduğunda fatura ödemelerinin kurum tarafından karşılanacağı belirtildi. Doğan, kurumun mali yapısını güçlendirirken toplumsal desteği sürdürmeyi öncelik haline getirdiklerini ifade etti.

SAMSUN'DA YENİ SU VE ATIK SU TARİFESİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL KURULU'NDA ALINAN KARARLA GÜNCELLENDİ. 31,66 TL OLAN MESKEN BİRİNCİ KADEME METREKÜP ÜCRETİ 34,83 TL OLARAK BELİRLENDİ.