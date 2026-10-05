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Samsun'da takip sonucu uyuşturucu ticareti şüphesiyle tutuklama

Samsun Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri M.Ç.'yi takiple yakalayıp gözaltına aldı; ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da takip sonucu uyuşturucu ticareti şüphesiyle tutuklama

Operasyon ve gözaltı:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Adli süreç:

Polisteki sorgusunun ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.Ç., nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik mücadelede takip ve çalışmaların önemi:

Olay, emniyetin uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürdüğü takip ve çalışmaların bir sonucu olarak kayıtlara geçti; yetkili birimler benzer vakalarda aynı titizlikle hareket edildiğini belirtti.

M.Ç., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

M.Ç., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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