Samsun'da Tavlı: gazilik ruhu istiklal ve istikbale köprü kuruyor

Samsun 19 Eylül töreninde mesajlar:

19 Eylül Gaziler Günü anma programı Samsun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun Şubesinin çelenkleri sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törenin akışı ve katılımcılar:

Anıt şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, tören alanında yaptığı konuşmada gazilik kavramının tarihsel ve güncel önemine dikkat çekti. Vali Tavlı konuşmasında, aziz şehitler ve kahraman gazilerin fedakârlıklarının bugünkü özgür ve onurlu yaşamın temeli olduğunu belirtti: "Mazisi şan ve şerefle dolu ‘gazi’ bir millet olan aziz milletimiz, destansı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ düsturuyla büyük mücadeleler vermiş..."

Vali Tavlı'nın mesajının vurguları:

Vali Tavlı, "Gazi milletimiz, kahraman ecdadımıza destan yazdıran ruh, inanç ve iradeyle bundan sonra da istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koyacaktır" sözleriyle milletin birliğine, gazilik anlayışına ve milli değerlere sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı. Konuşmasında 1071, Çanakkale, Milli Mücadele, terörle mücadele ve 15 Temmuz gibi dönüm noktalarına atıf yapılarak, bu mücadeleler boyunca gaza anlayışının merkezi role sahip olduğuna dikkat çekildi.

Vali Tavlı ayrıca, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emaneti olan anlayışın milletçe korunmasının, milli ve manevi değerlerden alınan güçle "Türkiye Yüzyılı" hedefine ulaşma kararlılığını pekiştireceğini söyledi ve Samsun'dan Ankara'ya, Edirne'den Kars'a kadar ülke genelinde birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun önemini vurguladı.

Törenin ardından gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" kapsamında kortej eşliğinde Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'a kadar yürüdü. Programa Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da katıldı.

Anma töreni ve yürüyüş, gazilere ve şehit ailelerine saygı gösterisi niteliğinde tamamlanırken, konuşmalar milli birlik ve gelecek hedeflerine dair bir hatırlatma işlevi gördü. Vali Tavlı'nın sözleri de kurum temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar nezdinde ortak bir yükümlülük çağrısı olarak yankı buldu.

Vali Tavlı: "Gazi milletimiz, istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koyacaktır"