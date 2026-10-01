Samsun'da turizmi güçlendirme hamlesi: sürdürülebilir eğitimle nitelikli hizmet hedefi

temel seviye eğitimi tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Odaklı Hizmet Yönetimi" programının ilk modülü olan Temel Seviye Eğitimi tamamlandı. Eğitim, kentin turizm potansiyelini artırma ve hizmet kalitesini yükseltme hedefiyle düzenlendi.

eğitimin odak noktaları:

OMÜ öğretim üyelerinin verdiği oturumlarda sürdürülebilir turizm ve destinasyon yönetimi başta olmak üzere ekoturizm, iklim değişikliğinin turizme etkileri ve gastronomi turizmi gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Program, sektör yöneticileri ile belediye bünyesindeki restoran idarecilerini bir araya getirerek teorik bilginin uygulamaya dönüştürülmesine odaklandı.

belgelendirme ve dijital entegrasyon:

Eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan restoran, kafe ve konaklama tesisleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı turizm mobil uygulamasına entegre edilecek. Bu adım, yerli ve yabancı ziyaretçilerin belgeli ve nitelikli işletmelere ulaşmasını kolaylaştırırken işletmelerin dijital görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Uzun vadede eğitimlerin, hizmet kalitesinin yükselmesine ve Samsun’un turizm pastasındaki payının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Belediyenin ve üniversitenin iş birliğiyle yürütülen bu tür programlar, sürdürülebilirlik odaklı destinasyon yönetimi anlayışını kentte yaygınlaştırma yönünde önemli bir adım niteliği taşıyor.

SAMSUN’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN DÜZENLENEN "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE DESTİNASYON ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ" EĞİTİMİNİN İLK MODÜLÜ OLAN TEMEL SEVİYE EĞİTİMİ TAMAMLANDI. EĞİTİMDE SAMSUN’UN ARTAN TURİZM PAYINA DİKKAT ÇEKİLDİ.