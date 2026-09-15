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Samsun'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu ve silah operasyonu

Havza, Tekkeköy ve Çarşamba'da üç ayrı operasyonda toplam 1 kilo 225 gram metamfetamin, esrar, sentetik ecza, kenevir ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu ve silah operasyonu

Samsun'da yürütülen operasyonların detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Havza, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda farklı noktalarda uyuşturucu maddeler, kenevir bitkileri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 1 kilo 225 gram metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu ve silah malzemeleri bulundu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Havza operasyonu:

Havza'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Hektor ile yapılan aramada, silecek mekanizmasının altına zulalanmış şekilde 975 gram metamfetamin tespit edildi. Araçta bulunan M.Ş.A. (50) ve M.A. (43) gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Tekkeköy ve Çarşamba bulguları:

Tekkeköy'de H.E. (38) isimli şahsın üzerinde ve K.A. (43) ile A.Ö. (46) isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, TV ünitesi ve balkon gibi bölümlerde gizlenmiş 250 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 9 adet sentetik ecza ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler H.E., K.A. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Çarşamba'da yapılan aramalarda A.S. (73), E.S. (52) ve M.S. (23) isimli şahısların üzerleri ve ikametleri kontrol edildi. Bahçede, fark edilmemesi amacıyla ağaç aralarına ekilerek kamufle edilmiş durumda 25 kök kenevir bitkisi bulundu. Ayrıca aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet 9 milimetre fişek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi; A.S. ve E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Üç ayrı operasyonda ele geçirilen malzemeler özetle; 1 kilo 225 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 25 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 72 adet fişek olarak kayda geçti. Operasyonlar kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

SAMSUN’UN HAVZA, TEKKEKÖY VE ÇARŞAMBA İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 1 KİLO...

SAMSUN’UN HAVZA, TEKKEKÖY VE ÇARŞAMBA İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 1 KİLO 225 GRAM METAMFETAMİN İLE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER, KENEVİR VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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