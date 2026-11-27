Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
operasyonun kapsamı:
Operasyon, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürütüldü. Müdürlük ekipleri, soruşturmaya ilişkin ayrıntılı güvenlik ve tespit işlemlerini gerçekleştirdi.
şüphelilerin işlemleri:
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ, SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ
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