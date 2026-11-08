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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı cezaevine gönderildi

Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik hapla B.A. ve bonzaiyle E.A. yakalandı; ikisi 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:30

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı cezaevine gönderildi

operasyon ve ele geçen maddeler:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, B.A. sentetik hap, E.A. ise bonzai ile yakalandı.

adli süreç ve tutuklama:

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan iki şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme, her iki kişiyi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklayarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmesine karar verdi.

SAMSUN&#039;DA NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA SENTETİK HAP VE BONZAİ İLE...

SAMSUN'DA NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA SENTETİK HAP VE BONZAİ İLE YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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