Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı cezaevine gönderildi

operasyon ve ele geçen maddeler:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, B.A. sentetik hap, E.A. ise bonzai ile yakalandı.

adli süreç ve tutuklama:

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan iki şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme, her iki kişiyi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklayarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmesine karar verdi.

SAMSUN'DA NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA SENTETİK HAP VE BONZAİ İLE YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.