Samsun'da yatırım gündemi: 467 projede 152,7 milyar lira, sağlık ve ulaşım öne çıkıyor

yatırımların genel görünümü:

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, il genelinde yürütülen yatırım ve projelerin son durumu paylaşıldı. Dönem sonu itibarıyla ilde 467 proje bulunduğu ve bu projelerin toplam bedelinin 152 milyar 698 milyon TL olduğu bildirildi. Projelerin yürütülmesinde 317 yatırımcı kurum ve kuruluş ile 150 belediyenin görev aldığı, projelerden 108 adedinin tamamlandığı, 278 adedinin ise yıllara sari olarak devam ettiği açıklandı.

sağlık yatırımları:

Toplantıda öncelikli yatırımlar arasında sağlık projeleri öne çıktı. Açılışı gerçekleştirilen Samsun Şehir Hastanesi’nin yatırım bedelinin yaklaşık 17 milyar TL olduğu, tesisin 1.458 yatak kapasiteli olduğu ve bünyesinde 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane, 320 poliklinik ve 2.066 araçlık otopark bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca kentte 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ile 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatlarının sürdüğü; Alaçam, Yakakent ve Ayvacık ilçelerine yeni devlet hastaneleri kazandırılması için çalışmaların yürütüldüğü aktarıldı. Bunun yanında 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi için proje çalışmaları devam ediyor.

ulaşım ve altyapı projeleri:

Ulaşım yatırımlarında öne çıkan projeler arasında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nın yeni iç ve dış hatlar terminalinin temelinin atıldığı ve bu yatırımın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracağı, yatırım bedelinin yaklaşık 4,5 milyar TL olduğu bildirildi. Şehir Hastanesi ile çevre yolu arasında doğrudan bağlantı sağlayacak 5,3 kilometrelik yolun ilk etabı olan 2,3 kilometrelik bölüm tamamlanarak hizmete açıldı. Şehir Hastanesi tramvay hattının da temeli atıldı; hattın bedeli 6 milyar 453 milyon TL, güzergahı 13 kilometre, 14 durak ve 4 viyadük içeriyor. Ayrıca Samsun Batı Çevre Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu ve Çarşamba-Ayvacık Yolu başta olmak üzere kara yolu projeleri ile Büyükşehir Belediyesi’nin yeni tramvay setlerine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

sanayi ve tarım odaklı yatırımlar:

Sanayi yatırımlarında organize sanayi bölgesi (OSB) sayısı 2022'deki 7 iken 2026'da 12ye yükseldi; OSB'lerin toplam alanı 881 hektardan yaklaşık 3 bin hektara ulaştı. OSB'lerde çalışan sayısı 2022'de 9.602 iken Ekim 2026 itibarıyla 18.059 oldu. Samsun Teknoloji OSB ve Havza OSB için demir yolu bağlantı hatları ve yükleme rampalarına ilişkin çalışmalar sürüyor; enerji ihtiyacına yönelik trafo merkezi projeleri hayata geçiriliyor. Tarım ve hayvancılık yatırımları kapsamında Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi için 1 megavatlık güneş enerjisi santrali planlanırken, Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi'nin kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından 78 hektarlık alanda 56 besi parseli oluşturulması ve 7 bin büyükbaş kapasiteyle faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

eğitim, teknoloji, güvenlik ve kültür projeleri:

Mesleki eğitim alanında kent genelinde 56'sı resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 63 okulda eğitim veriliyor ve bu okullarda 28.155 öğrenci bulunuyor. Mesleki okullaşma oranı yüzde 40,26ya ulaşırken, son 3 yılda 9. sınıf kayıtları yüzde 73 artarak 5.340ten 9.250'ye çıktı. Samsun Teknoloji OSB bünyesinde yaklaşık 20.102 metrekarelik alanda bir teknoloji koleji kurulması planlanıyor. Tekkeköy’de iki mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile yurt ve spor tesislerini kapsayan projenin toplam yatırım bedelinin 2,5 milyar TL olması öngörülüyor. Sanayide dijitalleşme ve verimlilik çalışmalarında Samsun Model Fabrika firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyor; Samsun Merkez OSB içinde planlanan Samsun Teknoport projesiyle yaklaşık 100 teknoloji girişimcisine alan sağlanması hedefleniyor.

Güvenlik yatırımları kapsamında 2023'ten itibaren kurumlara 759 yeni araç teslim edilirken, kriptolu telsiz sistemi kapsamında 3.500 sayısal telsiz dağıtıldı ve 17 ilçede güvenlik altyapısı güçlendirildi. Kültür ve turizm alanında ise 20.000 metrekare kapalı alana sahip Samsun Müzesi hizmete açıldı; TBMM tarafından verilen İstiklal Madalyası ve beratının sergileneceği İstiklal Müzesi'nin projelendirme ve yapım çalışmaları sürüyor.

Toplantıya Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkan yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yöneticileri, OSB müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

VALİ ORHAN TAVLI (SAĞDAN 3'ÜNCÜ SIRADA) BAŞKANLIĞINDA 2026 YILI 4. İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ