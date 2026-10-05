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Samsun'da yeni il müftüsü Hasan Güneş görevi devraldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Samsun İl Müftülüğüne atanan Hasan Güneş, Seyfullah Çakır'dan sarık ve cübbe töreniyle görevi devraldı ve göreve başladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da yeni il müftüsü Hasan Güneş görevi devraldı

Samsun il müftülüğünde görev değişimi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan atamalar çerçevesinde Seyfullah Çakır Aydın İl Müftülüğüne atanırken, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Samsun İl Müftülüğüne getirildi. Atamanın ardından Samsun İl Müftülüğünde resmi devir teslim töreni düzenlendi.

Törenin içeriği:

İl Müftülüğü makamında gerçekleştirilen törende görevi devreden Seyfullah Çakır ile görevi devralan Hasan Güneş bir araya geldi. Çakır, müftülük sorumluluğunu dualarla ve görev teslim protokolü çerçevesinde yeni müftüye bıraktı.

Cübbe ve sarık giydirme merasimi:

Devir teslimin ritüel bölümünde Çakır tarafından Güneş'e sarık ve cübbe giydirildi. Törende, Samsun'a sunulacak dini ve hayri hizmetlerin hayırlı olması temenni edilirken yapılan duanın ardından Hasan Güneş resmen görevine başladı.

Yeni müftü, Samsun halkına ve din hizmetlerine en iyi şekilde katkı sağlamak amacıyla hizmete devam edeceğini ifade etti ve görevini devraldıktan sonra çalışmalarını esnasında sürdürecek.

HASAN GÜNEŞ

HASAN GÜNEŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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