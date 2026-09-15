Dolar 48,6432 +0,01%
Euro 56,1689 +0,15%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.775,19 -0,01%
EUR/USD 1,1541 -0,01%
Brent Petrol 108,20 -0,51%
--°

Samsun’da yeni yaşam alanı: Kadıköy kentsel dönüşümünün ilk etabı temel atıldı

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etabının temeli Samsun İlkadım'da atıldı; proje toplam 2.104 bağımsız bölüm ve 1.925 konut üretecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:06

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 13:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun’da yeni yaşam alanı: Kadıköy kentsel dönüşümünün ilk etabı temel atıldı

Proje alanı ve yetkilendirme:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesinde başlatılan Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etabının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Proje, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yürütülüyor. Bakanlık makamının onayıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, dönüşüm uygulamalarının yürütülmesi için yetkilendirildi.

Yaklaşık 79,53 hektar

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otoparka taşınan aileye kaymakamlık ve hayırsever destek oldu
images

Samsun'da otobüsten inen cumhurbaşkanının Emre Vural'la anlık sohbeti hafızalara...
images

Aşiretler federasyonu hükümetin LGBT çalışmalarını destekledi, Pierre Loti Tepes...
images

Hastanedeki ailesinin izinden giden pratisyen hekim Eylül Uçal acil serviste gör...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suudi koalisyonu, Mekke'ye yönelik insansız hava aracı saldırısını engelledi; Husiler reddetti

Doğu Pasifik'te lojistik ağı hedef alındı: Los Choneros'un yakıt teknesi batırıldı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi