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Samsun'da zihinsel engelli gence yönelik cinsel saldırı iddiasında akraba tutuklandı

Atakum'da yüzde 40 zihinsel engelli 20 yaşındaki Z.K.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 60 yaşındaki akraba A.A., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da zihinsel engelli gence yönelik cinsel saldırı iddiasında akraba tutuklandı

Samsun Atakum'da iddia edilen saldırı sonrası tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde, yüzde 40 zihinsel engelli olduğu belirtilen 20 yaşındaki Z.K.nin, akrabası A.A. (60) tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli tutuklandı.

Olayın ortaya çıkışı:

Aile içinde yaşanan ve genç kadının şikayetçi olmasıyla gün yüzüne çıkan olayda, Z.K.'nin yaşadığı şok ve geçirdiği sinir krizi, yakın çevrenin durumu yetkililere bildirmesine yol açtı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, delil toplama ve ifadeleri alma sürecini yürüttü.

Adli süreç ve tutuklama:

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan A.A.nin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiği, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE AKRABASI OLAN ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE AKRABASI OLAN ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN 60 YAŞINDAKİ A.A., TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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