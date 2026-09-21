Samsun'dan çağrı: Karadeniz ticareti savaşın dışında tutulmalı

Samsun'dan uluslararası bir çözüm çağrısı:

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, Karadeniz'de deniz ticaretinin maruz kaldığı güvenlik ve lojistik risklerinin bölgesel ekonomik dengeleri tehdit ettiğini vurgulayarak, soruna uluslararası katılımlı bir platformda çözüm aranması çağrısında bulundu. Eldemir, amacın panik yaratmak değil; sahadaki gerçekleri görünür kılmak ve ilgili paydaşları aynı masa etrafında bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Gemi yoğunluğu ve doğrudan sonuçları:

Eldemir, Karadeniz limanlarında artan gemi yoğunluğunun tablonun en somut göstergesi olduğunu belirtti. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Ağustos 2026 verilerine göre Karadeniz limanlarının demir sahalarında, limanlarda ve tersanelerde yaklaşık 100 gemi bekliyor; bunların yaklaşık 35’i Samsun, 22’si Sinop demir sahasında bulunuyor. Eldemir, bu rakamların sorunun münferit olmaktan çıktığını; artık yalnızca gemi saldırıları veya sefer aksaklıkları değil, bunun enerji, gıda, ihracat, sigorta, lojistik ve çevre güvenliğine uzanan bir etki zinciri yarattığını söyledi.

Raporda ayrıca saldırı sonrası mürettebatın tahliyesi yapılan, hasar gören veya kontrolsüz bekleyen gemilerin oluşturduğu yeni risklere dikkat çekiliyor. Eldemir, tahliye edilmiş mürettebatın ardından denizde kalan hasarlı veya mürettebatsız gemilerin diğer gemiler, kıyılar, limanlar ve çevre için ek tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Enerji ve gıda tedarik zincirlerine yansımaları:

Eldemir, Karadeniz'deki güvenlik sorunlarının enerji ve gıda akışlarına doğrudan etkisi olduğuna işaret etti. Özellikle kömür ile buğday, mısır, ayçiçeği ve yem hammaddeleri sevkiyatlarında yaşanan aksamaların lojistik maliyetleri artırabileceğini belirtti. Türkiye’nin Rusya’dan kömür ithalatındaki gerileme ve Karadeniz hattındaki aksaklıkların, bugün bir geminin limana ulaşamamasının yarın sanayicinin enerji maliyetine, çiftçinin girdi fiyatlarına veya ihracatçının zararına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Eldemir, kamuoyunu gereksiz yere tedirgin etme niyetinde olmadıklarını ancak durumu küçümsemenin de riskleri büyüteceğini söyleyerek, zamanında önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Önerilen mekanizmalar ve Samsun merkezli zirve çağrısı:

SAMSİAD Başkanı, çözüm önerilerini somut başlıklar halinde sıraladı: Karadeniz Güvenli Ticaret Koridoru oluşturulması; ticari gemilerin güvenli seyrini sağlayacak uluslararası mekanizmaların geliştirilmesi; deniz ticaretinin yeniden başlatma planlarının hazırlanması; ticari gemiler için uluslararası sigorta ve reasürans mekanizmalarının kurulması.

Ayrıca Eldemir, hasarlı, terk edilmiş veya mürettebatsız gemilere yönelik acil müdahale mekanizmalarının hayata geçirilmesi; stratejik ve bozulabilir yükler için güvenli liman ve hızlı transfer altyapılarının geliştirilmesi; ve Samsun merkezli bir 'Karadeniz Ticaret Erken Uyarı Merkezi' kurulması gerektiğini vurguladı.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi için Samsun'da uluslararası bir 'Karadeniz Ticaret ve Lojistik Güvenliği Zirvesi' düzenlenmesini öneren Eldemir, zirvede Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler ile birlikte Birleşmiş Milletler, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, EBRD, BSEC, liman işletmeleri, armatörler, sigorta şirketleri ve iş dünyasının temsilcilerinin yer almasını öngördü.

Eldemir'in vurgusu, Samsun'un yalnızca krizin etkilerini yaşayan bir şehir olmaktan çıkarak, çözümün konuşulduğu merkez haline gelmesi yönünde: 'Karadeniz ticareti savaşın dışında kalmalıdır. Karadeniz’de ticaretin güvenliği için Samsun’da buluşalım.' dedi. Bu çağrı, bölgesel ekonominin korunması için çok taraflı iş birliği ve hızlı koordinasyon gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

SAMSİAD BAŞKANI SÜLEYMAN FERŞAT ELDEMİR, KARADENİZ’DE DENİZ TİCARETİNİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU GÜVENLİK VE LOJİSTİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKEREK, ÇÖZÜM ARAYIŞININ SAMSUN’DAN BAŞLATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU. ELDEMİR, "KARADENİZ TİCARETİ SAVAŞIN DIŞINDA KALMALIDIR. KARADENİZ’DE TİCARETİN GÜVENLİĞİ İÇİN SAMSUN’DA BULUŞALIM" DEDİ.