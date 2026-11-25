Proje tanıtımı ve çalıştayın amacı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü' projesinin tanıtımı ve ilk farkındalık çalıştayı Samsun TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Adana Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve çevre mevzuatı başlıkları ele alındı.

Çalıştayda öne çıkan konular:

Programda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ile su verimliliği gibi konular detaylandırıldı. Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Stratejiler, Politikalar ve Projeler Bölümü Direktörü Ana Cristina Ionescu SKDM'nin Romanya ekonomisi ve ithalatçı işletmelere olası etkilerini değerlendirdi. Ardından Niran Armutcu tarafından SKDM, ETS ve su yönetimi gibi başlıklarda kapsamlı sunumlar yapıldı.

Kobi odaklı destek ve saha uygulamaları:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Erol Beytekin açılış konuşmasında kaynak verimliliğinin ve çevresel sürdürülebilirliğin işletmeler için giderek belirleyici hale geldiğini vurguladı. Beytekin, üretim süreçlerinin fikir aşamasından nihai tüketime kadar olan çevresel etkilerinin rekabet gücü açısından önem taşıdığını belirterek, SKDM ve yeni çevresel düzenlemelere uyumun ihracat pazarlarındaki konum için kritik olduğuna dikkat çekti.

Proje kapsamında 20 KOBİ'ye karbon emisyonlarının ölçülmesi, sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirilmesi ve eylem planlarının hazırlanması için danışmanlık desteği sunulacak. Ayrıca 14 genç sürdürülebilirlik ve SKDM eğitimlerinin saha uygulamalarına katılacak, Samsun'da 50 işletme'nin SKDM'ye hazırlık durumu saha araştırmasıyla değerlendirilecek ve Avrupa uygulamalarını yerinde incelemek üzere Romanya'ya teknik gezi düzenlenecek.

Firma deneyimleri ve iş birliği fırsatları:

'Karbon Yönetiminde Firma Deneyimleri' oturumunda Doç. Dr. Andaç Akdemir ile Niran Armutcu moderatörlüğünde Esma Kavukçu Dikmen, Emir Baş, Gülseren Meral ve Adana Sanayi Odası Proje Geliştirme Uzmanı Mustafa Ağkurt kurumsal ve işletme düzeyindeki uygulamaları paylaştı. Oturumda firmaların karbon yönetimi süreçleri, sürdürülebilir üretim uygulamaları, karşılaşılan zorluklar ve geliştirilen çözüm yolları tartışıldı.

Çalıştayın hedefi; sanayi işletmelerinin çevresel düzenlemelere ilişkin farkındalığını artırmak, karbon ve su yönetimi alanındaki deneyim paylaşımını sağlamak ve Samsun, Adana ile Romanya iş dünyası arasında yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim alanında iş birliğini güçlendirmek olarak belirlendi. Samsun TSO, üyelerini bu dönüşüm sürecinde bilgilendirme ve danışmanlık kapasitelerini güçlendirerek yalnız bırakmama taahhüdünü sürdürdüğünü açıkladı.

SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI KADİR EROL BEYTEKİN