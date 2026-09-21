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Samsun'ın havalimanı bağlantısında yeni tercih: SAMAIR yarım milyona yaklaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin SAMAIR otobüsleri 2024'ten bu yana 434 bin 50 yolcu taşıdı; konforlu, hızlı ve zamanlı havalimanı ulaşımı sağlıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun'ın havalimanı bağlantısında yeni tercih: SAMAIR yarım milyona yaklaştı

SAMAIR'in 2024'ten bu yana performansı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından 2024'te hizmete alınan SAMAIR otobüsleri, Samsun Çarşamba Havalimanı'na erişimde tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor. Modern araçlarla yürütülen seferler, yolculara güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım sunuyor. Uçuş saatlerine göre planlanan seferlerle zamanında ulaşım sağlanırken, SAMAIR merkez ilçelerin yanı sıra Bafra, Alaçam, Yakakent, Terme ve Çarşamba gibi ilçelerden de doğrudan taşıma gerçekleştiriyor.

Hizmete girişinden bu yana gösterilen ilgi sayılara da yansıyor: SAMAIR, 2 yılda toplam 434 bin 50 yolcuya hizmet verdi ve böylece "yarım milyona yakın" tercih ifadesinin arkasındaki temel veri ortaya çıktı. Belediye, hizmette süreklilik sağlayarak 2026 yılında da projenin yolcular tarafından tercih edilmeye devam ettiğini belirtiyor.

Vatandaş memnuniyeti ve belediyecilik yaklaşımı:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin planlama sürecinde kentte yaşayanların ihtiyaçlarının önceliklendirildiğini vurguladı. Başkan Doğan, "Her projede olduğu gibi SAMAIR projesini hayata geçirirken de şehrimizde yaşayan herkesin ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate aldık. Kent ulaşımını geniş bir perspektifte değerlendirerek havalimanına ulaşımda doğrudan sorumluluk üstlendik." dedi.

Hizmetin günlük yaşama katkısı:

Doğan, havalimanına zamanında ulaşmanın önemine dikkat çekerek hizmeti sadece sayılarla değil, vatandaşların günlük yaşamına sağladığı katkıyla değerlendirdiklerini söyledi. Belediye, SAMAIR ile seyahat planlarını daha öngörülebilir, güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçladığını ve projenin bu anlayışın somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SAMAIR 2024’TEN BU YANA YARIM...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SAMAIR 2024’TEN BU YANA YARIM MİLYONA YAKIN YOLCUNUN TERCİHİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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