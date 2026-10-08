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Samsunlu beden eğitimi öğretmeni Muhammet Şimşek'in İstanbul hedefi: dünya şampiyonluğuna altın

Çarşambalı milli sporcu ve beden eğitimi öğretmeni Muhammet Şimşek, 28 Ekim-7 Kasım 2026'da İstanbul'daki dünya şampiyonasında altın madalya için yarışacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunlu beden eğitimi öğretmeni Muhammet Şimşek'in İstanbul hedefi: dünya şampiyonluğuna altın

Çarşambalı sporcu dünya sahnesinde altını hedefliyor

Çarşamba doğumlu milli sporcu ve beden eğitimi öğretmeni Muhammet Şimşek, İstanbul'da 28 Ekim-7 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Uluslararası arenada kazandığı derecelerle tanınan Şimşek, kariyerine bir altın madalya daha eklemeyi amaçlıyor.

Avrupa zaferi ve hazırlık süreci:

Şimşek, 26 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Bench Press ve Powerlifting Avrupa Şampiyonasında elde ettiği altın madalya sonrası bölgesel kamp programıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Antrenman temposunun arttığını ve form durumunun iyi olduğunu belirten sporcu, dünya şampiyonasına maksimum düzeyde hazırlanıyor.

Motivasyon, sorumluluk ve hedefler:

İstanbul'daki turnuvayı en önemli hedefi olarak tanımlayan Şimşek, zirvede kalmanın zor olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Şimdi sıra İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda. İnşallah orada da gerekeni yapacağız. Zirveye çıktıktan sonra orada kalmak her zaman daha zor oluyor. Amacımız diğer rakiplere geçit vermemek ve hedefimiz yeniden dünya şampiyonu olmak."

Milli forma giymenin verdiği gururu ve sorumluluğu vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, inşallah al bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağız. Orada çıktığımız sahnede bile tüylerimiz diken diken oluyor. Bu da bize bir sonraki yarışmada daha fazlasını yapma sorumluluğu veriyor."

Şimşek'in hem antrenör kimliği hem de sporcu tecrübesi, İstanbul'daki müsabakada Türkiye adına beklentileri yükseltiyor. Hazırlık kampı, verilen destek ve kazanılan özgüven birleştiğinde, milli sporcunun hedefi olan altın madalya için ciddi bir aday olduğu değerlendiriliyor.

ÇARŞAMBALI MİLLİ SPORCU VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ MUHAMMET ŞİMŞEK, İSTANBUL&#039;DA DÜZENLENECEK DÜNYA...

ÇARŞAMBALI MİLLİ SPORCU VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ MUHAMMET ŞİMŞEK, İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK DÜNYA GÖRME ENGELLİLER POWERLİFTİNG VE BENCH PRESS ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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