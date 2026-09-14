Samsunlu minik sanatçı deniz kabuklarıyla kendi dünyasını kuruyor

Samsun’un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde oturan 11 yaşındaki Elif Zehra Yıldırmaz, yaz tatilini telefon ve bilgisayar ekranlarının karşısında geçirmeyip sahile çıktı. Atakum sahillerinden topladığı deniz kabuklarını atölyesine çeviren küçük sanatçı, akrilik ve guaj boya ile yüzlerce parça üretti ve çalışmalarını aileye, arkadaşlarına hediye etti.

deniz kabuklarından atölyeye dönüşen yaz tatili:

Baruthane Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Zehra, yaratıcı sürecini küçük yaşlara dayandırıyor. "Deniz kabuğu toplamaya 6 yaşımda başladım," diyen genç sanatçı, ilkokul yıllarında arkadaşlarıyla kabukları kağıda çizerek başladıkları merakın zamanla boyamaya dönüştüğünü anlatıyor. Annesiyle birlikte ilk olarak tuvalleri boyayan Elif Zehra, daha sonra kabukları boyamaya başlamış; renk geçişleri, çeşitli desenler ve uğur böcekleri gibi motiflerle kabuklara yeni bir kimlik kazandırmış.

Toplama noktası olarak genellikle Atakum sahillerini tercih eden genç sanatçı, büyük ve düzgün kabukları kumsalın iç kısımlarında bulduğunu söylüyor. Küçük midye kabuklarını kelebek formuna benzetip renklendiriyor; bazılarını delip ip geçirerek duvara asıyor, bazılarınınse etrafına yapıştırarak resim çerçevesine dönüştürüyor.

ilham ve paylaşım: İsmet dede ve yüzlerce hediye:

Bu hobinin ortaya çıkmasında ailenin ve çevresinin rolü büyük. Elif Zehra, babasının iş yerinde tanıştıkları ve "İsmet dede" diye çağırdıkları kişinin sahilden getirdiği kabuklardan esinlendiğini aktarıyor. Bugüne kadar yüzden fazla deniz kabuğunu renklendirdiğini belirten çocuk, bu parçaların bir kısmını arkadaşlarına doğum günü hediyesi olarak verdiğini vurguluyor.

Teknik açıdan çalışmalarında akrilik ve guaj boya kullanan Elif Zehra, bazen ince bazen kalın fırçalarla farklı dokular elde ettiğini; renk tonlarını doğru yakalamanın ve katman oluşturmanın sabır gerektirdiğini söylüyor. Yaz boyunca arkadaşlarıyla birlikte kabuk boyamanın hem vakit geçirip eğlenmelerini sağladığını hem de üretken bir alışkanlık kazandırdığını belirtiyor.

Genç sanatçı, akranlarına da önerilerde bulunuyor: "Hayat sadece bir telefondan ya da bilgisayardan ibaret değil." Ekran süresini azaltıp el işi ve sanatsal faaliyetlere yönelmenin ruhu dinlendirdiğini, kaliteli zaman geçirmeye yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Elif Zehra'nın çalışmaları, sıradan bir yaz aktivitesinin nasıl küçük bir atölyeye dönüşebileceğini gösteriyor. Sahilden topladığı doğal malzemeyi boya ve hayal gücüyle buluşturan bu küçük sanatçı, çevresine verdiği hediyelerle de üretimin paylaşım boyutunu güçlendiriyor.

İLKADIM İLÇESİ BARUTHANE ORTAOKULU 6. SINIF ÖĞRENCİSİ ELİF ZEHRA YILDIRMAZ, TATİL SÜRESİNCE BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU GİBİ EKRANLARDAN UZAK KALARAK VAKTİNİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRDÜ. ATAKUM SAHİLLERİNDEN TOPLADIĞI ÇEŞİT ÇEŞİT DENİZ KABUĞUNU AKRİLİK VE GUAJ BOYALARLA SÜSLEYEN MİNİK RESSAM, YÜZLERCE DENİZ KABUĞUNDAN AKSESUARLAR HAZIRLADI.