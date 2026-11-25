Samsunlu öğretmen toybelen sanayi sitesini üç boyutlu haritayla gezilebilecek hale getirdi

Samsun Şehit İlhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özgür Koca, İlkadım ile Atakum sınırında yer alan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi için interaktif bir üç boyutlu kroki hazırladı. Site, 75 blok ve bin 570 dükkândan oluşurken; şu ana kadar platforma 597 işletmeunvan, meslek veya kapı numarasıyla kaydedildi.

Krokideki teknik ve görsel özellikler:

Kroki, blokları tapu parselleri ve yapım projesinin çizimleriyle yerinde konumlandırıyor ve bilinen firma konumlarının yüzde 81'iyle uyum sağladığını belirtiyor. Ana sayfa açıldığında başlayan kısa tanıtım turunda kamera siteyi dolaşıyor; bloklar gerçek kat sayıları ve tipleriyle, yollar, kaldırımlar, direkler, ağaçlar ve park etmiş araçlarla birlikte gösteriliyor. Kullanıcılar fareyle veya parmakla sahneyi sürükleyip döndürebiliyor, yakınlaşıp bir sokağın içine girebiliyor.

Krokide zaman ve hava dinamikleri de simüle ediliyor: güneş gerçek konumuna göre doğup batıyor, akşam olunca dükkânların ışıkları yanıyor, gece ilerledikçe sönen lambalar takip edilebiliyor. Hava durumu canlı olarak yansıtılıyor; yağmur, sis veya fırtına gibi durumlar krokiye yansıyor ve ağaçlar mevsime göre yeşerip sararıyor, yaprak dökebiliyor. Gündüz-gündüz görünümü tek bir düğmeyle değiştirilebiliyor.

Kullanıcı etkileşimi ve güncelleme mekanizmaları:

Platform telefonda ve bilgisayarda kurulum gerektirmeden çalışıyor; işyeri sahipleri kendi dükkânlarını ekleyebiliyor veya var olan bilgileri düzenleyebiliyor. "Konumum" düğmesi kullanıcının krokide bulunduğu yeri gösteriyor ve seçilen dükkâna hangi yoldan gidileceği krokide çiziliyor. Mobilde kart görünümü tek satıra iniyor, iki parmakla yakınlaştırma ve döndürme yapılabiliyor; zayıf telefonlarda sahne otomatik olarak basitleştiriliyor ve gerekirse iki boyutlu krokiye geçiş öneriliyor.

Arama kutusuna işletme adı, marka, meslek ya da doğrudan blok/kapı numarası yazıldığında eşleşen dükkânlar işaretleniyor. Meslek filtresiyle örneğin tüm kaportacıları, torna atölyelerini veya oto elektrikçilerini tek bakışta görmek mümkün. Kayıt görünmeyen bir kapının yanındaki işaretlenmiş ' ? 'e dokunarak kullanıcılar işletme bildirebiliyor; yanlış yazılmış ad veya telefon numaraları düzeltilebiliyor, dükkân cephesi fotoğrafı eklenebiliyor. Ziyaretçiler hizmet aldıkları işletmelere puan ve yorum bırakabiliyor; sahte değerlendirmelere karşı yorumlar kısa bir incelemeden sonra yayımlanıyor.

Özgür Koca, krokinin site içinde dolaşırken asıl faydayı sağladığını belirtiyor ve altyapının bir kampüs, bir belde ya da başka bir sanayi sitesi için de uyarlanabileceğini, sistemin ticari amaç gütmeyecek şekilde kullanılabileceğini ifade ediyor. Projenin anlık güncellenme özelliği sayesinde yeni açılan dükkânlar hızla sisteme ekleniyor.

Hazırlanan üç boyutlu kroki, ziyaretçilerin aradığı dükkânı daha hızlı bulmasını sağlarken, işyeri sahipleri için de görünürlük ve müşteri geri bildirimi imkânı sunuyor. Sistem, sanayi sitesindeki yön bulma sorununu dijital ve etkileşimli bir çözüme dönüştürüyor.

VATANDAŞLAR KROKİ SAYESİNDE SANAYİ SİTESİNDE ARADIĞI DÜKKÂNI BULABİLİRKEN, AYNI ZAMANDA KROKİ İÇİNDEKİ OYUN SAYESİNDE SANAYİYİ ARAÇLA VE YAYA OLARAK GEZİP DÜKKÂNLARA BAKABİLİYOR.