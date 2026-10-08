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Samsunspor camiası hukukun kıdemli ismini uğurladı: Refik Moral toprağa verildi

Samsunspor'da farklı dönemlerde görev yapan 78 yaşındaki hukukçu Refik Moral için Büyük Camii'de cenaze töreni düzenlendi; sevenleri ve yetkililer katıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor camiası hukukun kıdemli ismini uğurladı: Refik Moral toprağa verildi

Tören bilgileri:

Geçmişte başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı gibi görevlerde bulunan hukukçu Refik Moral, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, yakınları ve kulüp mensuplarının katıldığı cenaze töreni Büyük Camii'nde gerçekleştirildi.

Cenaze namazı, öğle namazının ardından kılındı. Törenin ardından Moral'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Merhumun iki kız çocuğu bulunduğu bildirildi.

Samsunspor ve camianın veda açıklamaları:

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Moral için yaptığı açıklamada onun hem kulüp hem de kent için önemli bir isim olduğunu vurguladı. Çakır, "Refik Moral ile birlikte bir dönem Samsunspor’da yöneticilik de yapmıştık. Çok değerli bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı ve merhuma rahmet diledi.

Törene, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve adayı Salih Zeki Murzioğlu, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, siyasi parti temsilcileri, akrabalar ve çok sayıda seveni katıldı. Ayrıca hukuk ve siyaset camiasından geniş bir katılım olduğu kaydedildi.

Merhumun kulüpte farklı birimlerde görev almış olması ve disiplin kurulu başkanlığı gibi sorumluluklarda bulunmuş olması, törene yansıyan taziye ziyaretlerinde sıkça anılan hususlar arasında yer aldı. Aile ve Samsunspor yetkilileri cenaze sonrası taziye kabul etti.

Samsunspor&#039;da geçmiş dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan...

Samsunspor'da geçmiş dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı görevlerinde bulunan Av. Refik Moral, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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