Samsunspor, Fenerbahçe sınavına galibiyet planıyla hazırlanıyor

Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink maç öncesi konuştu

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacak Samsunspor’da teknik direktör Thorsten Fink, karşılaşma öncesi takımının hedefini ve hazırlık sürecini değerlendirdi. Konuşmasına Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantileyen Fenerbahçe’yi tebrik ederek başlayan Fink, rakibin kadro kalitesine dikkat çekti ve taraftarların beklentisini vurguladı.

Maç planı ve saha içi beklentiler:

Fink, ekibinin tüm odağını Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdiğini belirterek ev sahibi olmanın küçük de olsa bir avantaj sağladığını söyledi. Teknik adam, takımından sadece savunma yapmak yerine oyunun hem ofansif hem defansif yönlerinde aktif olmalarını istedi. Fink, sahanın her alanında yüzde yüz performansın şart olduğunu belirterek, bu ifadeleri kullandı: Tüm odak noktamızı Fenerbahçe’ye çevirdik. ve Bu karşılaşmadan olumlu bir sonuç almak istiyorsak kesinlikle sahanın her alanında yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor.

Geçen sezonki Fenerbahçe maçlarında da iyi performans sergilediklerini hatırlatan Fink, takımın son haftayı gol yemeden tamamladığını ve bu sezon oynadıkları iki maçta 5 gol kaydettiklerini kaydetti. Ofansif yönleriyle tehlikeli bir takım olduklarını ifade eden Fink, özgüvenli bir oyun sergilemeye çalışacaklarını vurguladı.

Oyuncu kullanımı ve mücadele vurgusu:

Rakibin Avrupa dönüşü faktörünü avantaj olarak görmediğini belirten Fink, elindeki tek gerçek verinin kendi takımı ve kuracağı kadro olduğunu söyledi. Birbirleri için savaşmaları, tutkulu ve ciddi bir mücadele göstermeleri gerektiğini belirterek sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olmak zorunda olduklarını ifade etti.

Fink ayrıca takım içi rotasyon hakkında, galibiyet gelirse ilk 11’de değişiklik yapmanın ilerleyen haftalarda daha zor olabileceğini, buna rağmen tüm oyunculara şans vermeye çalıştığını ve oyuncularına destek olacağını dile getirdi. Şu ana kadar elde edilen 4 puanın kolay kazanılmadığını, ilk maçtaki zorlu beraberlik ve ikinci maçtaki galibiyetle bu noktaya ulaştıklarını anlattı.

Lig değerlendirmesi ve uzun vadeli hedefler:

Son dört yılın şampiyonu Galatasaray hakkında konuşan Fink, Bu sene Galatasaray’ın kolay bir şekilde şampiyon olacağını düşünmüyorum ifadesini kullanarak şampiyonluk yarışının sıkı geçeceğini söyledi. Türk futbolunun her geçen gün daha iyiye gittiğini, stadyumların dolduğunu ve birçok yıldız oyuncunun Türkiye'ye transfer olduğunu belirtti. Takımların önemli transferler yaptığını, örneğin Trabzonspor’un Salah’ı kadrosuna kattığını işaret etti ve bu nedenle ligdeki rekabetin yükseldiğini vurguladı.

Son olarak Fink, bireysel olarak şampiyonluk yarışını kendisinin önceliği yapmadığını, kendi takımına odaklandığını; hedeflerinin iyi futbol sergilemek, taraftarı stada çekmek ve sahada istikrarlı bir performans göstermek olduğunu yineledi.

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