Samsunspor hazırlıklara başladı: Kasımpaşa maçı için tempo yükseliyor

Samsunspor hazırlıklara başladı:

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Çalışma Nuri Asan Tesislerinde ve Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde yapıldı.

Antrenmanın içeriği:

İdman, ilk olarak kapsamlı ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım, top hâkimiyeti ve pas trafiğini hedefleyen kısa ve uzun pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Bu bölümde hızlı top dolaşımı ve saha yerleşimleri üzerinde duruldu.

Oyuncuların toparlanma programı:

Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular ise günü fitness salonunda geçirdi; rejenerasyon ve kuvvet çalışmalarıyla müsabakanın yükünü atmaya yönelik program uygulandı. Bu ayrım, teknik ekibin oyuncu yönetiminde yıpranmayı azaltma tercihine işaret ediyor.

Teknik heyet ve oyuncular, planlanan idman temposuyla maç gününe hazırlanmaya devam edecek ve benzer içerikte çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA 18 EKİM PAZAR GÜNÜ SAHASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.