Samsunspor basın toplantısı: hedefler ve itirazlar

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda kulübün durumu, hakem kararları ve devre arasına kadar koydukları hedefleri değerlendirdi. Çakır, Galatasaray karşılaşmasında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası hakem yönetimine yönelik güçlü eleştiriler yöneltti ve ilgili mercilere başvurduklarını açıkladı.

hakem kararlarına tepki:

Çakır, Galatasaray maçındaki VAR uygulamalarını eleştirerek, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın maç sonrası açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlattı. Çakır, "Biz Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin'i hem Merkez Hakem Kurulu'na hem de TFF'ye şikayet ettik. Bunun üzerine gideceğiz. Bir daha bu hataların olmaması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarıyla ilgili olarak Çakır, özellikle Abdülkerim Bardakcı'nın ofsayt pozisyonunun yan hakem, orta hakem ve VAR tarafından görülmemesini eleştirdi: "VAR'da önündeki pozisyonu görmeyen hakemin iyi niyetli olduğu düşünülür mü? Abdülkerim Bardakcı'nın ofsayt olduğunu yan hakem görmüyor, orta hakem görmüyor, bir de VAR'daki hakem görmüyor. Herhalde kör olmak lazım. VAR hakemine bir daha maç vermezler diye düşünüyorum."

devreye kadar hedefler:

Çakır, takımın mevcut konumunu "geldiğimiz durum itibarıyla düşme potasındayız" sözleriyle özetledi ve iki haftadır görülen çıkışa dikkat çekti. Yeni kurulan bir takım olduklarını, gereksiz puanlar kaybettiklerini ancak önlerindeki maçlara odaklandıklarını söyledi. Gençlerbirliği maçının kulüp adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Önümüzdeki süreç için somut hedefler paylaşıldı: "Önemli olan devre arasına kadar olan süreçte önümüzdeki 4-5 maç var. Bu maçlardan en az 7 ile 9 puan arasında almak istiyoruz. İnşallah bu puanları alırsak düşme potasının bir tık üstünde olacağız." Çakır, ikinci devrede yapılacak transferlerle takımın daha iyi yerlere yükseleceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Hatırlatma olarak, Samsunspor ligin 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

SAMSUNSPOR BASIN SÖZCÜSÜ VE İCRA KURULU ÜYESİ SUAT ÇAKIR, DEVRE ARASINA KADAR OLAN MAÇLARDA İSTEDİKLERİ PUANLARI ALMALARI DURUMUNDA KÜME DÜŞME HATTININ ÜZERİNDE İLK DEVREYİ BİTİREBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ.