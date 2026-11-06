Samsunspor kötü gidişe son vermek için Konyaspor'u yenmeyi hedefliyor

maç öncesi durum:

Trendyol Süper Lig'de üst üste 8 maç kaybeden Samsunspor, 11. haftada taraftarının önünde oynayacağı karşılaşmada kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. 19 Mayıs Stadyumundaki randevuda rakip, ligde 8 puanla bulunan Konyaspor.

kadrodaki eksikler ve dönüş ihtimalleri:

Samsunspor cephesinde son antrenmanlara dönüşler gözleniyor. Sakatlığını atlatan Emre Kılınç ile hastalığı geçen Yunus Emre Çift takımla çalışmalara başladı ve teknik ekip tarafından değerlendirilecek. Ancak sakatlıkları süren Fatih Kaya ve Celil Yüksel yarın forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezası Kasımpaşa müsabakasıyla sona eren Afonso Sousa, teknik direktör Nenad Bjelica'nın görev vermesi halinde kadroya dahil edilebilecek ve maç planında rol oynayabilecek.

taraftar desteği ve hazırlıklar:

Samsunspor, milli araya moralli girmek için hazırlıklarını tamamlarken, bugün gerçekleştireceği akşam antrenmanını taraftarlara açma kararı aldı. Bu hamle, hem motivasyonu yükseltmeyi hem de takım-tribün bağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hazırlıkların ardından kırmızı-beyazlı ekip maç saatini beklemeye başlayacak; teknik ekip, sahaya çıkaracağı ilk 11 ve taktik düzenlemelerle seriyi sonlandırmaya odaklandı.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 8 MAÇTIR MAĞLUP OLAN SAMSUNSPOR, LİGİN 11. HAFTASINDA YARIN KARŞILAŞACAĞI KONYASPOR’U YENEREK KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEYİ VE MİLLİ ARAYA 3 PUANLA GİRMEYİ HEDEFLİYOR.