Samsunspor taraftarları: birlik çağrısı, kulüp sahipliği taraftarın hakkı

taraftar gruplarından ortak açıklama:

Kulüpteki son olumsuz sonuçların ardından Samsunspor taraftar grupları, statta bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, camianın içindeki kırgınlıklar, beklentiler ve umudun açıkça ifade edildiği; Başkan Yüksel Yıldırım’ın ileriki dönemde alacağı kararları video ile duyuracağını belirttiği hatırlatıldı.

Açıklamada taraftarların, başkandan beklediği söylemin yapıcı ve kucaklayıcı olması gerektiği vurgulandı. Taraftar temsilcileri, sözlerin çarpıtılabildiği hassas bir dönemde yapılacak açıklamaların hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

taraftarların temel vurguları:

Metinde, taraftarların kulübün asıl sahibi olduğuna dair net bir duruş sergilendi. Bu noktada şu ifade öne çıkarıldı: Samsunspor taraftarı, bu kulübün asıl sahibidir. Açıklama geçmişten beri yaşanan fedakârlıkları ve takımın yeniden yükseliş sürecini unutmayacaklarını belirtiyor.

Açıklamanın devamında, taraftarların emeğine ve tribündeki bağlılığa saygı gösterilmesi gerektiği, geçmişe ve emeğe nankörlük edilmeyeceği kaydedildi. Ayrıca sürecin pasif takipten uzak, yoğun bir diplomasi ve sürekli toplantılarla yürütüldüğü anlatıldı; her 2-3 günde bir geniş kapsamlı değerlendirme toplantıları yapıldığını belirttiler.

beklenti ve kararlılık:

Taraftarlar, Başkan Yüksel Yıldırım’dan gönül bağını tazeleyecek, şehri ayağa kaldıracak samimi bir konuşma beklediklerini açıkladı. Açıklamada, küskünlüklere son verme hedefiyle "Büyük Samsunspor ailesinin gücüne güç katmak" amacının öncelikli olduğu ifade edildi.

Son bölümde taraftar grupları, başkandan gelecek yapıcı adımı beklediklerini tekrarlayarak, gerektiğinde tribünde ve sokakta sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladılar. Açıklama, camianın hem eleştirel hem de sahiplenici bir tutumla sürecin takipçisi olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

SAMSUNSPOR TARAFTAR GRUPLARI, ORTAKLAŞA YAYINLADIKLARI BASIN AÇIKLAMASINDA TARAFTARLARIN BU KULÜBÜN ASIL SAHİBİ OLDUĞUNU DİLE GETİRDİLER.