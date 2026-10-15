Samsunspor yeni dönemde Bjelica ile gençlere yatırım hedefliyor

Samsunspor yeni teknik direktörüyle resmen sezona hazır:

Samsunspor, teknik direktörlük görevine Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirerek resmî imzayı attı. Kulüp, tecrübeli çalıştırıcı ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. İmza töreni Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirildi; törende Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve teknik direktör Nenad Bjelica hazır bulundu.

yapı ve beklenti odağı:

Fuat Çapa, Bjelica tercihinde yalnızca puan ortalamasına bakmadıklarını vurguladı. Çapa, göreve getirilen teknik direktörün kulübe kattığı değer, oyuncuların bireysel gelişimine sağladığı katkı ile takımın oyun anlayışına eklediklerinin önemine dikkat çekti. Çapa, özellikle genç, dinamik ve gelişime açık bir kadroya sahip olduklarını; bu nedenle yalnızca sonuç odaklı değil, hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirebilecek bir isme ihtiyaç duyduklarını belirtti. Trabzonspor dönemindeki çalışmalar da bu perspektifle olumlu değerlendirildi.

bjelica'nın öncelikleri ve açıklamaları:

Nenad Bjelica, Samsunspor ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti açıkça dile getirdi ve "Samsunspor’dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim" ifadesini kullandı. Bjelica, kariyeri boyunca yaklaşık 10 farklı ülkede edindiği deneyimlerin ve farklı futbol kültürlerinde çalışmanın kendisine kazandırdığı bakış açısının, Samsunspor için faydalı olacağını söyledi.

Bjelica, göreve başlamadan önce takımın detaylı analizini yaptığını, kadroda önemli kalite ve gelişim potansiyeli gördüğünü aktardı. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznan’da genç oyuncularla çalışma fırsatı bulduğunu, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Öncelikli hedefini ise oyunculara özgüven kazandırmak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak ve takım performansını sürekli yukarı taşımak olarak sıraladı.

Başarı için disiplinli ve yoğun bir çalışma süreci gerektiğini vurgulayan Bjelica, teknik ekip, yönetim ve taraftarın desteğinin önemine dikkat çekti. Samsunspor taraftarının bağlılığına güvenini ifade eden Bjelica, teknik ekibiyle birlikte kulübün başarısı için tüm bilgi, tecrübe ve enerjilerini ortaya koyacaklarını söyledi.

tecrübe raporu:

Sözleşme sezon sonuna dek imzalanan 55 yaşındaki teknik direktörün kariyerinde sırasıyla FC Lustenau, WAC - St. Andra, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb, Trabzonspor ve Union Berlin gibi takımlar yer alıyor. Kulüp yönetiminin açıklamaları ve Bjelica'nın önceliklendirdiği genç oyuncu gelişimi yaklaşımı, Samsunspor'un kısa vadeli sonuçların yanı sıra orta vadeli yapılanma hedeflerine de işaret ediyor.

Kulübün önümüzdeki dönemde nasıl bir saha içi dönüşüm yaşayacağı, Bjelica'nın disiplin ve genç oyuncu geliştirme programını nasıl uygulayacağıyla şekillenecek. Yönetimin ifade ettiği kriterler ve teknik direktörün tecrübesi bir araya geldiğinde, Samsunspor'da hem performans hem de altyapı gelişimi açısından hareketli bir dönem bekleniyor.

SAMSUNSPOR, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE HIRVAT ÇALIŞTIRICI NENAD BJELİCA’YI GETİRDİ.