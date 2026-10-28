Dolar 49,8146 +0,07%
Euro 55,6932 +0,60%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.538,27 +0,19%
EUR/USD 1,1158 +0,25%
Brent Petrol 110,60 +1,09%
--°

Samsunspor'da Igor Drapinski'ten net mesaj: Başakşehir'e kimseden korkmuyoruz

Igor Drapinski, Başakşehir maçı için yeni bir başlangıç istediklerini, iki veya üç stoperli sistemde rahat olduklarını ve kimseden korkmadıklarını söyledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:20

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor'da Igor Drapinski'ten net mesaj: Başakşehir'e kimseden korkmuyoruz

igor drapinski maç öncesi takımın morali ve hedeflerini değerlendirdi

Samsunspor'ün Polonyalı stoperi Igor Drapinski, Süper Lig'de zor bir dönemin içinden geçtiklerini ancak korkunun takımda yeri olmadığını vurguladı. Üst üste mağlubiyetlerin ardından Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyleyen Drapinski, takımın yeniden bir başlangıç yapma arzusunu ön plana çıkardı.

maç beklentisi:

Drapinski, Başakşehir'in iyi bir takım olduğuna dikkat çekti ancak sahaya korkusuz çıkacaklarını ifade etti. "Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini biliyoruz. Zor durumda olduğumuzu da biliyoruz. Ama yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her maç çok önemli" sözleriyle maçın önemine işaret etti. Rakibin kalitesini kabul eden oyuncu, psikolojik olarak güçlü duruşun altını çizdi.

taktik, formasyon ve çalışma düzeni:

Defansın farklı dizilişlerde oynayabilmesinin takım için avantaj olduğunu belirten Drapinski, hem iki stoperli hem de üç stoperli sistemlerde kendisini rahat hissettiğini söyledi. "Formasyon fark etmiyor" diyen oyuncu, kadrodaki oyuncuların farklı görevleri üstlenebilecek kapasitede olmasının rakibi şaşırtabileceğini düşündüğünü aktardı. Sporcu, istenen sonuçlar için takımın daha fazla çalışması gerektiğini ve bunun üstesinden geleceklerine inandığını ekledi.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde takım, Nuri Asan Tesisleri'nde maç hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman; ısınma hareketleri, düz koşu, rondo, taktik uygulamalar, çift kale maç ve duran top organizasyonlarıyla tamamlandı. Ayrıca antrenmana katılmayan Emre Kılınç ve Fatih Kaya sakatlıkları nedeniyle çalışmada yer almadı.

Kırmızı-beyazlıların sıradaki sınavı 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir karşısında olacak ve ekip, bu maçı yeni bir başlangıç fırsatı olarak görüyor.

SAMSUNSPOR’UN STOPER OYUNCUSU IGOR DRAPİNSKİ, BAŞAKŞEHİR FK’NIN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU ANCAK...

SAMSUNSPOR’UN STOPER OYUNCUSU IGOR DRAPİNSKİ, BAŞAKŞEHİR FK’NIN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU ANCAK KİMSEDEN KORKMADIKLARINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beşiktaş evinde tutunamadı, Olympiakos 81-73 galip
images

Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Bolu'da bisiklet turuyla kutlandı
images

Bursaspor için söz: Iheanacho'dan Süper Lig vaadi
images

Özlüce'de tempo artırıldı: Bursaspor Bandırmaspor randevusuna sıkı hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş