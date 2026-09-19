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Samsunspor'da seri kırılacak mı: Erzurum deplasmanında 3 puan hedefi

Ligde üç maçtır kaybeden Samsunspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda yarın Erzurumspor FK karşısında kötü gidişe son verip 3 puan almak istiyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:30

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor'da seri kırılacak mı: Erzurum deplasmanında 3 puan hedefi

maça hazırlık ve hedef

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 6. haftasında yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Üç maçtır üst üste mağlup olan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmadan 3 puan alarak kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

Her iki takımın da ligde eşit durumda olduğu maç öncesi, karşılaşmayı yönetecek hakem üçlüsü olarak Abdullah Taşkınsoy, Mehmet Tuğral ve Murat Şener açıklandı.

hazırlıklar ve idman içeriği:

Samsunspor, müsabaka öncesi hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde tamamladı. Antrenman, topla ısınma çalışmasıyla başlayıp koordinasyon ve taktik çalışmalarıyla sürdü. Seans, dar alanda oynanan çift kale maç ve duran top uygulamalarıyla sonlandırıldı.

eksikler ve maç kadrosu:

Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan oyuncular şöyle: Afons Sousa, Fatih Kaya, Elayis Tavsan, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou. Bu eksiklikler teknik ekibin kadro tercihlerinde belirleyici olacak.

Antrenmanın ardından takım, yarınki mücadele için havayoluyla Erzurum'a hareket etti. Samsunspor'un maç kafilesinde yer alan isimler şunlar:

Antoine Sekongo, Joe Mendes, Bilal Bayazıt, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Mohamed Bayo, Efe Üstün, Okan Kocuk, Elliot Watt, Saikuba Jarju, Emre Kılınç, Samed Onur, Enes Albak, Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino, Tanguy Coulibaly, Mustafa Tan, Yalçın Kayan, Igor Drapinski ve Yunus Emre Çift.

Takımın savunma, orta saha ve hücum hattı için Fink'in elindeki alternatifler, sakat oyuncuların yokluğunda dikkatle değerlendirilecek. Samsunspor, ligde puan tablosunda bulunduğu kritik dönemde Erzurum deplasmanından galibiyetle dönerek moral ve sıralama avantajı elde etmeyi amaçlıyor.

LİGDE 3 MAÇTIR ÜST ÜSTE MAĞLUP OLAN TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, YARIN DEPLASMANDA...

LİGDE 3 MAÇTIR ÜST ÜSTE MAĞLUP OLAN TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, YARIN DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI ERZURUMSPOR FK KARŞILAŞMASINDAN 3 PUAN ALARAK KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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